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۱۸ تیر ۱۳۹۱، ۱۸:۵۴

هدایی پور:

گاز شهری بخش‌هایی از کرج قطع می‌شود

گاز شهری بخش‌هایی از کرج قطع می‌شود

کرج - خبرگزاری مهر: سرپرست شرکت گاز استان البرز گفت: گاز شهری بخش هایی از شهر کرج روز دوشنبه 19 تیرماه جاری از ساعت 9 صبح به مدت 6 ساعت قطع می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد هدایی پور با اعلام این خبر افزود: این قطعی گاز در خیابان های آب و خاک، جاده محمد شهر حد فاصل خیابان آب و خاک تا زیر گذر راه آهن، قسمتی از بازار میوه و تره بار، کوی دوستان و خیابان گلایل خواهد بود.

وی انجام تعمیرات روی شبکه گازرسانی را علت قطع گاز این مناطق ذکر کرد و اظهار داشت: شرکت گاز در صدد است هر چه سریع تر پس از پایان این عملیات نسبت به وصل گاز اقدام کند.
 
هدایی پور تاکید کرد: به منظور رعایت کامل مسائل ایمنی در زمان وصل گاز حضور ساکنان در محل سکونت خود الزامی است.
 
به گفته وی در صورت نیاز، مشترکان این محدوده می توانند با شماره تلفنهای 194مرکز امداد گازرسانی استان البرز تماس حاصل کنند.
کد مطلب 1645186

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