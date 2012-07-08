به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رضا یعقوبی افزود: بافت مو بسیار ظریف است و هرگونه ضربه و آسیب فیزیکی و شیمیایی میتواند تاثیر نامناسبی بر موها داشته باشد و در چنین شرایطی اگر موی سر بدون پوشش خاصی در معرض عوامل محیطی قرار گیرد، احتمال آسیب افزایش مییابد.
وی گفت: استفاده از کلاه و روسری میتواند میزان آسیب به موی سر در فصل تابستان و شرایط غبارآلود را کاهش دهد.
یعقوبی تصریح کرد: برخی افراد به نادرست تصور میکنند که استفاده از روسری موجب ریزش مو میشود. این تصور اشتباه است و روسری نه تنها موجب ریزش موی سر نمیشود، بلکه مانع آسیب موها به دلیل عوامل محیطی میشود. البته استفاده طولانی مدت از روسری و یا مقنعه موجب تعریق پوست سر شده و میزان ترشح چربی را افزایش دهد، به همین دلیل به خانمها توصیه میشود در فصل گرم سال به صورت روزانه استحمام کنند.
این متخصص پوست و مو خاطرنشان کرد: قرار گرفتن در معرض تابش مستقیم نور آفتاب احتمال ریزش مو را افزایش میدهد، ولی تابش کوتاه مدت نور خورشید تاثیر چندانی بر مسئله ریزش مو ندارد. برای شستشوی موها نیز باید از سلامت آب اطمینان حاصل کرد، زیرا آلوده بودن آب موجب ریزش مو میشود.
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