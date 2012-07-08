افزایش صادرات در مقابل کاهش واردات در گمرکات گیلان/ مقام نخست صادرات چمدانی کشور به گمرکات آستارا رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز تقوی افزود: در بهار سال جاری بیش از 210 هزار و 908 تن انواع کالای غیرنفتی به ارزش هزار و 238 میلیارد و 637 میلیون و 251 هزار ریال از گمرکات گیلان صادر شد که این مقدار نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی و ارزشی هر کدام دو درصد افزایش داشته است.

وی همچنین با اشاره به اینکه عمده کالاهای صادرشده ازگمرکات گیلان محصولات نباتی بوده است، اظهار داشت: محصولات معدنی، مواد پلاستیکی، مواد نساجی و مصنوعات آن، محصولات صنایع غذایی و محصولات صنایع شیمیایی را از دیگر کالاهای صادراتی از گمرکات انزلی، آستارا و حسن رود عنوان کرد.

مدیرکل گمرک بندر انزلی دلیل افزایش صادرات از گمرکات گیلان را علاوه بر مرغوبیت محصولات نباتی و کشاورزی، روان سازی و تسریع درصدور کالا در گمرکات استان عنوان کرد و گفت: انجام سریع تشریفات کالاهای صادراتی در نهایت دقت از اولویتهای کاری همکاران این ستاد است.

وی افزود: در حال حاضر ارزیابی کالاهای صادراتی در محل کارخانه و یا در انبار واحد تولید کننده کالا بنا به درخواست ذینفع انجام و برای کالاهای سریع الفساد از قبیل میوه و تره بار ( و درصورت لزوم سایر کالاها حسب مورد ) ارزیابی بدون تخلیه و روی وسیله نقیله حامل کالاهای صادراتی صورت می گیرد.

تقوی همچنین جمهوری فدراتیو روسیه، آذربایجان، کشورهای آمریکای لاتین، کشورهای آفریقایی، کانادا و ژاپن را از کشورهای مقصد صادراتی از گمرکات گیلان ذکر کرد.

وی در ادامه با اشاره به کاهش 12 درصدی ارزش واردات از گمرکات گیلان گفت: درسه ماهه نخست سال جاری در مجموع 735 میلیون دلار کالا با وزنی افزون بر یک میلیون و 51 هزار و 817 تن از طریق این گمرکات به کشور وارد شده است، که این رقم از نظر ارزشی 12درصد و از نظر وزن 10 درصد نسبت به مدت مشابه در سال 90 کاهش داشته است.

ناظرگمرکات گیلان تصریح کرد: بیش از 90 درصد واردات از گمرکات استان مربوط به آهن آلات بوده که طبق آمارهای اعلام شده، ۳۰ درصد اشتغال صنعتی کشور مربوط به این صنعت است.

وی ادامه داد: علاوه برصادرات این کالاها از ابتدای سال جاری تاکنون 146 میلیارد و 141 میلیون 110 هزار دلار کالا با وزن چهار هزار و643 تن بصورت صادرات چمدانی از گمرکات این استان به خارج ازکشور ارسال شده است، که این مقدار نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزشی 56 درصد و از حیث وزن 39 درصد افزایش داشته است و برای چندمین سال پیاپی مقام نخست صادرات چمدانی کشور به گمرکات استان و بطور مشخص گمرک آستارا تعلق گرفت.

تقوی همچنین مواد غذایی، شویندهها، لباس، کنسرو، محصولات پلاستیکی، میوه و تره بار، انواع نوشابه و گل و گیاه را از اقلام عمده صادرات چمدانی عنوان کرد.