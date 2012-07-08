استان کرمان رتبه برتر جذب سرمایه گذاری خارجی را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه ای در تهران که باحضور معاون اول رئیس جمهور برگزار شد اعلام شد استان کرمان جزو استانهای برتر کشور در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی بدون احتساب نفت و گاز است.

در این جلسه همچنین به رئیس سازمان اموراقتصادی و دارایی استان از سوی معاون اول رئیس جمهور لوح سپاس اهدا شد.

استاندار کرمان در این رابطه گفت: خوشبختانه همه زمینه ها برای جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی در استان فراهم است.

وی گفت: با تلاش مدیران و دست اندرکاران امنیت و افزایش بیش از 50درصدی امنیت امروز استان کرمان از استان های امن برای سرمایه گذاری است.

نجار افزود: در حال حاضر تنها در بخش صنعت و معدن پانزده هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در حال اجراست که بخشی از آن خارجی است.

استاندار کرمان تصریح کرد: هماهنگی بسیار خوبی بین سیستم اداری،قضایی و مجمع نمایندگان استان وجود دارد و مدیریت کلان استان همواره از سرمایه گذاری در استان باتوجه به ظرفیت ها و پتانسیل های مهم آن حمایت می کند.

استاندار کرمان 2700واحد مسکونی روستایی بازسازی شده را افتتاح کرد



با حضور اسماعیل نجار استاندار کرمان، حسن پور نماینده سیرجان و بردسیر، مدیران کل، امام جمعه، فرماندار و مسئولین محلی بردسیر 2700واحدمسکونی روستایی بازسازی شده در دهستان شیرینک از توابع بخش گلزار بردسیر افتتاح شد.

استاندار کرمان در جمع مردم این دهستان گفت: بازسازی این واحدها از زلزله سال89 تاکنون نماد و جلوه ای از خدمت و تلاش نظام مقدس جمهوری اسلامی و دولت دهم است.



عبدالحسین حجتی مدیرکل بنیادمسکن استان کرمان تصریح کرد: برای ساخت این تعداد 270میلیارد ریال تسهیلات بانکی و 40 میلیارد ریال وام بلاعوض پرداخته شده است.



گردهمایی مشترک ادارات کل اتباع و مهاجرین خارجی شرق کشور در کرمان برگزار شد



در این گردهمایی که کارشناسان وزارت امورخارجه،حفاظتی و اطلاعاتی حضورداشتند استاندار کرمان در سخنانی با برشمردن اقدامات انسان دوستانه ایران درخصوص اتباع خارجی گفت: همواره در این جریان رافت اسلامی مدنظر بوده است.



وی گفت: بحث امنیت ملی کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است و به هیچ عنوان نباید تحت شعاع مسائل دیگر قرارگیرد.

استاندار کرمان بر ضرورت شناسایی کامل اتباع خارجی تاکید کرد و گفت: بحث بی نشانی و عدم هویت می تواند زمینه ای برای افزایش جرائم خشن باشد.

وی اظهار امیدواری کرد: این گردهمایی بتواند در جهت وحدت رویه در تصمصم گیری ها و برخورد با مسائل مربوط به اتباع خارجی در استان موثر باشد.

در این گردهمایی جواد کمالی معاون سیاسی و امنیتی استاندار در سخنانی گفت: شناسایی کامل اتباع خارجی و افاغنه در استان ادامه دارد.

اولین دوره تربیت مدیر در کرمان آغاز شد



با حضور رئیس مرکز آموزشر مدیریت دولتی کشور و کریم مهرشاد معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار اولین دوره تربیت مدیر در کرمان آغاز شد.

محمد مهدوی رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی کشور در سخنانی گفت: طرح تربیت مدیرکل یک طرح قانونی است و در همه استانها اجرا می شود.

وی گفت: تربیت مدیر متناسب با آموزه های اسلامی و نظریات بومی است چرا که معتقدیم دین و آئین ما از همه ظرفیت ها ی تعلیم با تزکیه بر خوردار است.

کریم مهرشاد معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداردر این جلسه گفت: تعالی هر انسان ی در گرو آگاهی است و مدیران با توجه به حساسیت های ویژه کاری و اثر گذاری لازم نیازمند آموزش و آگاهی بیشتر است.

وی از تسری دادن آموزش به همه سطوح اداری و اجرایی استان به عنوان یکی از اهداف دوره های آموزشی نام برد و خاطر نشان ساخت ساز و کار لازم فراهم شده است.

در این مراسم محمد بیگ زاده مدیر کل آموزش و پژوهش استانداری گزارشی از بر گزاری دوره های آموزشی ارائه داد.

در این مراسم از سوی رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی به مهرشاد معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار کرمان و بیگ زاده مدیر کل آموزش و پژوهش استانداری لوح تقدیر به لحاظ کسب رتبه برتر استان در زمینه بر گزاری دوره های آموزشی اهداء کرد.