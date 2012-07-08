برگزاری همایش توسعه گردشگری روستاهای هدف استان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین فراهانی اظهار داشت: این همایش با حضور دهیاران، بخشداران و رؤسای شورای اسلامی روستاهای هدف گردشگری و سایر مسئولان در استان تهران تشکیل می ‌شود.

وی افزود: هدف از این همایش، معرفی روستاهای هدف گردشگری، ایجاد بازارهای گردشگری استان تهران و جذب گردشگران داخلی و خارجی است.

فراهانی همچنین از تأسیس کمیته گردشگری در این همایش به عنوان رابط اجرایی اداره کل و روستاهای هدف گردشگری و اعلام وظایف این کمیته در همایش مذکور خبر داد.

وی افزود: بررسی مشکلات و موانع توسعه گردشگری در روستاهای هدف و ارایه راهکارهای آن، تشکیل کارگاه آموزشی گردشگری روستایی وی‍‍ژه روستاییان، نصب تابلوهای شناسنامه ‌دار در مبادی ورودی روستاهای هدف در دستور کار این همایش است.

استان تهران دارای 15 روستای هدف گردشگری از جمله روستاهای توچال، سنگان، رود افشان، مراء، مرانک، هویر، افجه، برگ جهان، شمشک، کند سفلی و علیا، لواسان بزرگ، جلیز جند، هرانده، خاوه و جلیل آباد است.

اردوهای تربیت مربی پیشاهنگی هلال احمر استان تهران آغاز شد

معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر استان تهران گفت: اردوهای تربیت مربی پیشاهنگی ویژه خواهران و برادران از امروز آغاز و به مدت چهار روز ادامه دارد.

حمید نقیعی افزود: هدف از برگزاری این اردوهای آموزشی، تربیت مربیانی است که دانش آموزان را با آموزه های دینی، نظم و انضباط در زندگی، کارگروهی و زندگی در شرایط سخت آشنا کنند.

وی با اشاره به مباحث مطرح در این اردوهای آموزشی اظهار داشت: آشنایی با علایم همچون مخابره با سوت و چوب، مخابره زمینی و معنی و مفهوم آن، آشنایی با فنون اردویی، تلاش برای تامین وسایل و امکانات اولیه زندگی، دستیابی به تجارب ارزنده عملی و قابل لمس، تقویت مدیریت و رهبری در افراد، چگونگی شکوفایی استعدادهای نهفته و تقویت نیروی استقامت از مباحث مطرح در این اردوهای آموزشی است.

معاون جمعیت هلال احمر استان تهران افزود: در این اردوهای آموزشی فراگیران با مباحث مربوط به سهل و ساده کردن مشکلات زندگی، شناخت و رشد شخصیت، تقویت حس اعتماد به نفس، ایجاد عادت به نظم و ترتیب، مهارت های اردویی همچون ساخت وسایل و امکانات زندگی اردویی آشنا می شوند.

نقیعی، ساخت انواع بافتنی با نخ و طناب، ساخت وسایل و امکانات زندگی با استفاده از امکانات اولیه موجود در اردوگاه و طبیعت، ساخت انواع برنکارد، حمام صحرایی، اجاق و تنور را از دیگر مباحث مطرح در این اردوهای آموزشی ذکر کرد.

وی یادآور شد: کسب مهارت های علمی و کاربردی در اردو، علوم اردویی، ستاره شناسی، بهداشت در اردو، مخابرات، علوم تغذیه و آشپزی در اردو، علوم هنری، کمک های اولیه، ایران شناسی، عمران، زیبا سازی، اقتصاد، دوست یابی و زندگی با اهالی محدود در اردوگاه، جهت یابی و کار با قطب نما از دیگر مباحث مطرح در این اردوهای آموزشی است.

مدرسان شهرستانهای استان تهران دردوره های آموزشی کشوری شرکت کردند

معاون پژوهش و برنامه ریزی اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران از شرکت تعداد 160 نفر از مدرسان منتخب آموزش و پرورش کل شهرستانهای استان تهران در دوره های آموزشی کشوری خبر داد.

ابوالحسن ماهرویی گفت: این آموزشها در گروههای هفت گانه ریاضی، علوم تجربی، دینی و قرآن، فارسی، هنر و کار و فناوری، تفکر و پژوهش، علوم اجتماعی و تربیت بدنی به اجرا در می آید و مدرسان آموزش دیده پس ازپایان این دوره به مناطق بر می گردند و به بقیه همکاران آموزش می دهند.

وی با بیان اینکه پیگیری های لازم برای تامین منابع آموزشی مورد نیاز از طریق سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی انجام گرفته است، افزود: برنامه ریزی های لازم برای برگزاری این دوره ها در دو سطح منطقه ای و استانی نیز انجام شده است.