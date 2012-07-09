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۱۹ تیر ۱۳۹۱، ۱۰:۳۱

معتمدی اعلام کرد:

عدم جدیت شهروندان در عمل به توصیه های بهداشتی/ کمبود بازرس در بهداشت ساری

عدم جدیت شهروندان در عمل به توصیه های بهداشتی/ کمبود بازرس در بهداشت ساری

ساری- خبرگزاری مهر: رئیس مرکز بهداشت شهرستان ساری گفت: هنوز شهروندان توصیه های بهداشتی را جدی نگرفته و به عنوان یک فرهنگ باور ندارند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا معتمدی عصر یکشنبه در نشستی خبری اظهار داشت: موضوع بهداشت باید در بین شهروندان ساروی به یک فرهنگ تبدیل شود و باید تلاش کنیم تا این امر محقق شود.

وی افزود: همکاران بهداشت محیط ما باید در اصول بهداشتی و اماکن غذایی سختگیرانه برخورد کنند.

رئیس مرکز بهداشت ساری افزود: شهرستان ساری داری هشت هزار امکنه بوده که بهداشت محیط شهرستان با 20 پرسنل بر مسائل بهداشتی این واحدها و اماکن نظارت می کند که با کمبود نیروی انسانی در بازرسی مواجه هستیم.

معتمدی گفت: بازدید از امکنه ها درسه تیم انجام می شود و هرماه از 800 اماکن و عرضه موادغذایی بازید می شود.

وی افزود: مرکز بهداشت متولی 20 تا 25 درصد مسائل بهداشتی شهر بوده و بازارهای هفتگی که در آن عرضه مرغ زنده و میوه و سبزی بر روی زمین پهن می کنند شهرداری است.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه کارگروه سلامت در شهرستان به ریاست فرمانداری ساری داریم افزود: در این کارگروه معضل بازار هفتگی، عرضه یخ، دستفروشان و آب شرب در آن بحث و تصمیم گیری می شود.

معتمدی افزود: با پیگیری های مرکز بهداشت بازار ماهی فروشان از داخل شهر ساری به جاده ساری قائم شهر و بازار هفتگی در کمربندی جنوبی به حاشیه شهر انتقال یافت.

وی ادامه داد: با پیگیری های این مرکز دکه های یخ فروشی با مجهز شدن به یخچال توزیع یخ را انجام می دهند.

کد مطلب 1645229

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