زباله های بیمارستانی بهداشت عمومی و محیط زیست را تهدید می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، وحیده پرورش عصر یکشنبه در نشست کارگروه بهداشت عمومی استان افزود: بر اساس برآوردها، 630 نوع ماده شیمیایی و دارویی در بیمارستان ها مصرف می شوند که حدود 300 نوع آن ها سمی و خطرناک هستند.

وی بیان داشت: بهتر است دفع زباله های عفونی، شیمیایی، نوک تیز و برنده بر اساس قانون مدیریت پسماندها با هماهنگی ارگان های ذی ربط انجام شده و پس از بی خطر کردن آن ها برای انجام عملیات گندزدایی، سوزاندن یا خرد کردن به شهرداری ها تحویل داده شود.

وی افزود: برای از بین بردن زباله های رادیواکتیو باید طبق ضوابط سازمان انرژی اتمی ایران عمل کرد و خون و فرآورده های آن نیز در فاضلاب ریخته شده یا اینکه گندزدایی و دفن شوند.

این کارشناس بهداشت عمومی تصریح کرد: بهترین راه دفن زباله های بیمارستانی از نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بی خطرسازی زباله ها با استفاده از فناوری های امحاء جدید در مبدأ تولید است.

پرورش همچنین تاکید کرد: دفن اعضاء و اندام قطع شده و یا جنین در گورستان باید به روش مخصوص خود و کاملا بهداشتی انجام شود.