سیرجان قهرمان مسابقات والیبال استان کرمان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین گردهمایی روسای ادارات ورزش و جوانان شهرستانهای سراسر کشور از 12 تیرماه به مدت سه روز در هتل استقلال تهران برگزار شد که نمایندگان استان کرمان نیز در آن حضور داشتند.

در این گردهمایی "دیبا کلانتری" سرپرست معاونت توسعه و مدیریت منابع انسانی اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان، 23 رییس ادارات ورزش و جوانان شهرستانهای استان کرمان را همراهی کرد.

کلانتری در رابطه با برگزاری این گردهمایی به سخنرانی مقام عالی وزارت و سایر مسوولان بخش ها و حوزه های مختلف وزارت ورزش و جوانان اشاره کرد و گفت: در این نشست ها بر ارتقای بنیه روحی و جسمی آحاد جامعه و ایجاد نشاط اجتماعی، تقویت روحیه ورزشکاری و همگانی کردن ورزش تاکید شد.

وی ادامه داد: همچنین رشد علمی، حرفه ای و معنوی ورزش قهرمانی از طریق ایجاد و توسعه زیرساخت ها و اماکن ورزشی با استفاده از ظرفیت های مردمی و سایر دستگاهها، سازماندهی، شناسایی حمایت و تقویت از وضعیت روحی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جوانان از طریق شناسایی استعدادها و همچنین برنامه ریزی اوقات فراغت با هماهنگی و همکاری سایر دستگاههای ذیربط مورد تاکید قرار گرفت.

کلانتری، اظهار داشت: چارت مشخص شده در این گردهمایی سه روزه در زمینه های سیاستگذاری، ارتقا ورزش همگانی، توسعه زیرساخت ها، نگهداری و بازسازی اماکن ورزشی، ساماندهی امور جوانان و ارتقا ظرفیت های فکری و علمی آنها، معنوی سازی میادین ورزشی و ترویج فرهنگ فتوت و مردانگی بود.

در پایان این گردهمایی نیز روسای ادارات ورزش و جوانان شهرستانهای سراسر کشور با حضور در مرقد مطهر امام خمینی (ره) با آرمانهای معمار کبیر انقلاب اسلامی ایران تجدید میثاق کردند.

رقابت های دو صحرانوردی و طناب کشی روستاهای شهداد برگزار شد

رقابت های دو صحرانوردی و طناب کشی روستاهای شهداد به مناسبت میلاد حضرت مهدی (عج) به میزبانی سیرچ با حضور مدیر عامل باشگاه مس کرمان، بخشدار سیرچ، رییس و دبیر هیات ورزش روستایی و عشایری استان کرمان، رییس هیات روستایی و عشایری شهرستان کرمان و شورای دهیاری سیرچ برگزار شد.

رییس هیات ورزشهای روستایی و عشایری استان کرمان در همین رابطه افزود: مسابقه دو صحرانوردی به طول 5 کیلومتر از روستای درباغوئیه آغاز و تا مسجد جامع روستای سیرچ ادامه داشت.

"فرهاد نژاد فصیحی" گفت: بیش از 20 ورزشکار در این مسابقه حضور داشتند که "حسین ترک زاده" از روستای سیرچ، "جواد همت آبادی" از روستای همت آباد بالا، "مهدی ترک زاده" و "جواد ابراهیمی" از روستای سیرچ و "اسماعیل رامشک فر" از روستای استحکام تکاب به عنوان برترین ها معرفی شدند.

وی ادامه داد: 9 تیم از روستاهای سیرچ، درباغوئیه، استحکام تکاب، رودخانه، کریم آباد، هاشم آباد، علی آباد مظفری و ده نو در مسابقات طناب کشی به رقابت با یکدیگر پرداختند.

نژاد فصیحی، افزود: دو تیم روستای سیرچ و روستای همت آباد تکاب در رقابت های طناب کشی مقام اول مشترک را از آن خود کردند.

رییس هیات ورزشهای روستایی و عشایری استان کرمان با بیان اینکه "سهیل کریم زاده" و "علیرضا حسن زاده" به ترتیب به عنوان جوان ترین و مسن ترین شرکت کنندگان این مسابقات معرفی شدند، گفت: "مجید ترک زاده" و "مسلم همتی" به ترتیب به عنوان مربی و سرپرست تیم های سیرچ و همت آباد تکاب در این رقابت ها حضور داشتند.

وی با توجه با استقبال کم نظیر مسوولان و اهالی روستای سیرچ از این مسابقات اظهار داشت: متاسفانه به دلیل اینکه در گذشته اینگونه مسابقات کمتر برگزار شده است، ازدحام جمعیت برای کادر برگزاری مسابقات مشکلاتی به وجود آورد.

نژاد فصیحی، در ادامه ضمن تقدیر از هیات ورزش روستایی و عشایری شهرستان کرمان به منظور فعالیت‌های اخیر این هیات گفت: امیدواریم سایر هیات‌های شهرستان‌ها نیز برگزاری مسابقات و بازدید از روستاها را در دستور کار خود قرار دهند.

وی با بیان اینکه هیات روستایی و عشایری استان در این رابطه از هیچ گونه تلاش و همکاری دریغ نخواهد کرد، اظهار داشت: آنچه که در توان داریم را برای ادا شدن حق روستاییان و عشایر در زمینه ورزش به کار خواهیم بست.

رییس هیات روستایی و عشایری استان کرمان که در هفته‌های اخیر بازدید از روستاهای شهرستان کرمان و حضور در مسابقات این مناطق را در دستور کار قرار داده بود از حضور در روستاهای سایر شهرستان‌ها در هفته‌های آتی خبر داد.

تیم سیرجان قهرمان رقابت های والیبال جوانان استان کرمان شد

این رقابت ها با حضور تیم های سیرجان، کرمان، رفسنجان، راور، زرند و بم از 11 تا 13 تیرماه جاری در سالن رشید فرخی کرمان برگزار شد.

همچنین در پایان تیم های کرمان و رفسنجان دوم و سوم شدند.

در این رقابت ها "مجید سلجوقی" از کرمان بهترین پاسور، "معین قاسمی نیا" از سیرجان بهترین لیبرو، "پوریا ایرانژاد" از سیرجان موثرترین بازیکن، "علی سرمست" از کرمان بهترین مدافع و "اسماعیل بادرنگین" از رفسنجان با اخلاق ترین بازیکنان بودند.

در آیین اختتامیه این مسابقات، از سوی "محمد فولادی" مدیر کل ورزش و جوانان استان کرمان به هر یک از این بازیکنان برتر دو میلیون ریال اهدا شد.

در پایان این رقابت ها 22 بازیکن برتر از تیم های شرکت کننده انتخاب شدند تا از امروز 14 تیرماه جاری اردویی را در کرمان برگزار کنند.

تیم منتخب استان کرمان پس از برگزاری این اردو 19 تیرماه جاری به شهر بستک در بندرعباس برای شرکت در رقابت های قهرمانی کشور اعزام می شود.



بانوی دوچرخه سوار کرمانی نایب قهرمان رقابت های کورسی قهرمانی کشور شد

مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی کشور کورسی بانوان در مواد پیست و جاده و در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان، در پیست دوچرخه سواری مجموعه ورزشی آزادی در حال برگزاری است.

در ادامه رقابت های روز نخست این مسابقات، رکابزنان در سه ماده با یکدیگر به رقابت پرداختند.

در پایان و در ماده 200 متر و در رده سنی بزرگسالان، "آتوسا عباسی" از استان تهران، "ریحانه طالبی" از استان کرمان و "فروغ عباسی" از استان فارس به ترتیب اول تا سوم شدند.

نشست هم اندیشی مدیر کل صدا و سیمای کرمان با روسای هیات های ورزشی برگزار شد



نشست هم اندیشی مدیرکل صدا و سیمای مرکز کرمان و جمعی از برنامه سازان ورزشی این مجموعه با روسای هیات های ورزشی استان، مدیر کل و معاونان اداره ورزش و جوانان استان در صدا و سیمای مرکز کرمان برگزار شد.

در این نشست معاون سیاسی و امنیتی استاندار کرمان، فرماندار کرمان و جمعی از ورزشکاران و اصحاب رسانه نیز

حضور داشتند.

روسای هیات های ورزشی در این نشست به بیان خواسته ها و پیشنهادات خود به صدا و سیمای کرمان پرداختند و انتقادات خود را در رابطه با بعضی برنامه های صدا و سیما مطرح کردند.

دوری کردن از حاشیه های ورزش، معرفی بیشتر رشته های ورزشی، بیان انتقادات سازنده، نگاه یکسان به همه رشته های ورزشی، توجه بیشتر به ورزش جوانان، توجه بیشتر به ورزش در مناطق محروم استان و کمک به توسعه ورزش همگانی با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب از خواسته های مطرح شده روسای هیات های ورزشی از صدا و سیمای مرکز کرمان بود.

صدا و سیمای مرکز کرمان 5051 دقیقه برنامه ورزشی در سه ماه اول امسال پخش کرده است

مدیرکل صدا و سیمای استان کرمان گفت: پنج هزار و 51 دقیقه برنامه در سه ماهه نخست سال جاری در صدا و سیمای مرکز کرمان تولید و پخش شده است.

حجت الاسلام سید "جواد موسوی" در جمع روسای هیات های ورزشی استان کرمان، افزود: از ابتدای سال جاری تا کنون برنامه رادیویی "سکو" 85 بار به مدت 15 دقیقه هر روز به جز روزهای تعطیل پخش شده است.

وی ادامه داد: همچنین در 50 برنامه رادیویی در برنامه های "کرمان سلام" و "هنر تندرستی" در هر برنامه پنج دقیقه به ورزش پرداخته شده است.

حجت الاسلام موسوی، بیان کرد: در برنامه "رادیو روشن" نیز در 10 برنامه هر یک 10 دقیقه و در برنامه "آشیانه مهر" نیز در 20 برنامه هر یک 10 دقیقه برنامه ورزشی پخش شده است.

وی با اشاره به پخش 40 دقیقه ای برنامه "لطفا ما را جدی بگیرید" از رادیو کرمان، گفت: در مجموع هزار و 965 دقیقه برنامه رادیویی در سه ماهه نخست سال جاری پخش شده است.

وی در ادامه به برنامه های ورزشی پخش شده از سیمای مرکز کرمان اشاره کرد و اظهار داشت: پخش زنده مسابقات فوتبال لیگ برتر به همراه بحث کارشناسی در قبل، بین دو نیمه و بعد از هر مسابقه هر برنامه به مدت 150 دقیقه، 14 برنامه 30 دقیقه ای با عنوان "کرمان، ورزش و سلامت" و 13 برنامه 90 دقیقه ای با عنوان "ورزش کرمان" پخش شده است.

مدیرکل صدا و سیمای استان کرمان افزود: 375 خبر ورزشی در 237 دقیقه از رادیو و 223 خبر ورزشی در 129 دقیقه از تلویزیون در سه ماهه نخست امسال پخش شده است.



فضاهای ورزشی استان کرمان در دولت نهم و دهم سه برابر شده است





معاون سیاسی و امنیتی استاندار کرمان گفت: از سال 84 تا کنون همزمان با فعالیت دولت های نهم و دهم سرانه فضاهای ورزشی استان به بیش از سه برابر افزایش یافته است.

"جواد کمالی" در جمع روسای هیات های ورزشی در صدا و سیمای مرکز کرمان، افزود: سرانه فضای سرپوشیده و رو باز ورزشی استان تا پیش از این دولت ها 18 سانتیمتر بود که در حال حاضر به 55 سانتیمتر رسیده است.

وی ادامه داد: باید تمامی خدمات و قهرمانی ها و افتخار آفرینی ها در زمینه ورزش استان به مردم اطلاع رسانی شود.

کمالی، با اشاره به اهمیت پیوند بین رسانه و هیات های ورزشی، خاطرنشان کرد: اصل ورزش به عنوان یکی از ارکان نظام، کشور، ملت و دنیا بر هیچ کس پوشیده نیست که با نسل جوان و سلامتی جامعه سر و کار دارد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کرمان بیان کرد: همه ما باید با توجه به محدودیت ها و شرایط جامعه در زمینه اهمیت ورزش و پرداختن به ورزش بیش از پیش تلاش کنیم و در استان کرمان بیشتر از سایر مناطق کشور در ورزش سرمایه گذاری انجام شود.

وی افزود: باید معایب و نقاط ضعف در حوزه ورزش را نیز منصافانه مورد نقد قرار دهیم و از تخریب و بیان صحبت های مغرضانه پرهیز کنیم.

کمالی، در ادامه بر وحدت نظر و عمل بین مسئولان و ورزشکاران تاکید و بیان کرد: نداشتن وحدت در عمل باعث به وجود آمدن مشکلاتی در جامعه است.

وی با اشاره به اینکه باید مردم و ورزشکاران نسبت به مسائل و اخبار این حوزه اطلاع داشته باشند، گفت: یکی از آفات ورزش و در واقع سرطان ورزش پرداختن به حاشیه هاست که نباید این میکروب خطرناک وارد بدنه ورزش شود.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کرمان اظهار داشت: تمامی هیات های ورزشی نسبت به رسانه و بالعکس مسوولیت دارند و هر کس باید تکلیف و وظیفه خود را به خوبی انجام دهد.

وی خطاب به اصحاب رسانه بیان کرد: با توجه به مخاطبان جوان شما، نباید کاری انجام شود که آنها از ورزش زده شوند و استعدادها و پتانسیل های آنها شکوفا نشود.

کمالی، در ادامه به مسائل و مشکلات مالی هیات های ورزشی استان کرمان اشاره کرد و افزود: در قضاوت ها باید مسائل و مشکلات رشته های مختلف ورزشی نیز در نظر گرفته شود.

وی در پایان ضمن تبریک میلاد امام زمان (عج) بیان کرد: یکی از راههای نزدیک شدن ظهور آن حضرت، توسعه ورزش در بین جوانان به شیوه صحیح آن است.