تعاون روستایی و منابع طبیعی استان قزوین تفاهم نامه امضاء کردند

ناطق معین الدین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این تفاهم نامه به منظور استفاده از توان و ظرفیت تشکلهای تحت پوشش این سازمان در جهت تقویت و توسعه مشارکت مردمی در راستای رسیدن به اهداف توسعه پایدار و افزایش بهره وری در بخش کشاورزی بین دو دستگاه منعقد شده است.

مدیر تعاون روستایی استان قزوین تصریح کرد: به کارگیری و بهره مندی از توان بالقوه و بالفعل شرکتهای تعاونی روستایی، کشاورزی، تولیدی و زنان روستایی در حفاظت از منابع طبیعی از طریق توانمند سازی جوامع محلی وآموزش بهره برداران و اعضاء تعاونی ها در راستای تغییر نظام سنتی به صنعتی از اهداف امضاء این تفاهم نامه می باشد.

معین الدین افزود: گسترش فرهنگ حفظ، احیاء، توسعه و بهره برداری بهینه از منابع طبیعی و آبخیزداری در مناطق روستایی و ارتقاء سطح دانش و بینش مجریان و بهره برداران عرصه های منابع طبیعی و آبخیزداری از دیگر اهداف امضای این تفاهمنامه است.



به گفته وی به موجب این تفاهم نامه، برنامه ریزی مشترکی در جهت اجرای طرح های منابع طبیعی در روستاها و هماهنگی لازم برای محول کردن پروژه های اجرایی قابل واگذاری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین به شرکتهای تعاونی روستایی، کشاورزی و تولیدی صورت می گیرد.

این تفاهم نامه را ناطق معین الدین مدیر سازمان تعاون روستایی استان قزوین و هاشم گودرزوند چگینی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین امضاء کردند.