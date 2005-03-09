رايس بزودي به آسيا مي آيد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، بوچر اعلام كرد كه رايس در اين سفر يك هفته اي خود از14 الي 21 مارس ، شش كشور افغانستان، پاكستان، ژاپن، كره جنوبي و چين ديدار خواهد كرد.

بوچر طي اظهاراتي گفت:" در جنوب آسيا وزير امور خارجه حركت مثبت و مهمي را از جمله روابط دگرگون شده ما با هند، تداوم تعهداتمان در قبال بازسازي افغانستان و همكاري بلند مدتمان با پاكستان را مطرح خواهد كرد".

همچنين بوچر گفت:" رايس در ديدار خود از كشورهاي شرق آسيا در باره همكاري هاي منطقه و جهاني نظير اقدامات مشترك براي حمايت از دموكراسي در عراق و افغانستان با اين كشورها بحث و گفتگو خواهد كرد و تلاش خود را براي احياء گفتگوهاي شش جانبه و بازگشت كره شمالي در راستاي حل بحران مربوط به برنامه هاي هسته اي آن كشور به گفتگوها بعمل خواهد آورد".