کمیته امداد در محرومیت زدایی موفق عمل کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، عصر یکشنبه جمعی از مسئولان فرهنگی، مشاوران و مبلغان دینی خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قزوین با نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین دیدار کردند.

آیت‌الله هادی باریک‌ بین در این دیدار با اشاره به نقش مؤثر و فعال مبلغان دینی در خانواده‌ها اظهارداشت: مبلغان امور مسائل تربیتی و دینی در میان خانواده‌ها و پاسخگویی به شبهات دینی آن‌ها نقش تاثیر گذار و مهمی دارند.

وی افزود: خانواده‌ها باید ضمن همکاری با مشاوران امور فرهنگی، مسائل دینی و اخلاقی فرزندان خود را از این مربیان بپرسند و با آنها ارتباط بیشتری داشته باشند.

امام جمعه قزوین مسائل اخلاقی و شرعی را مهمترین الویت مربیان امور فرهنگی و دینی دانست و تصریح کرد:‌ متأسفانه در بعضی از خانواده‌ها موضوع امر به معروف و نهی از منکر و پایبندی به حجاب و عفاف کمرنگ شده لذا شما مسئولان و مبلغان باید با فرزندان این خانواده‌ها ارتباط بیشتری داشته باشید و در این زمینه با ارشاد و راهنمایی تاثیر گذار باشید.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین و امام جمعه قزوین در خصوص تهاجم فرهنگی دشمنان با هدف آسیب زدن به خانواده‌ها بیان کرد: امروز دشمنان با اعمال تحریم‌ها نتوانسته اند انقلاب برآمده از خون شهدا را تسلیم نقشه‌های شیطانی خود کنند، لذا با به راه انداختن مسائل غیراخلاقی، کانون خانواده‌‌ها را هدف قرار داده اند که وظیفه مسئولان فرهنگی است تا با برنامه ‌ریزی‌های دقیق برای نسل نوجوان و جوان آنها را در برابر این هجمه‌ها واکسینه کنند.

آیت الله باریک بین، کمیته امداد امام خمینی (ره) را از نهادهای خدمت‌گزار به محرومان دانست و یادآورشد: کمیته امداد امام خمینی (ره) در احیاء ارزش‌ها و رفع محرومیت‌ در جامعه نقش مؤثری دارد و در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی در خدمت به محرومان موفقیت‌های چشمگیری داشته است.

وی با قدردانی از مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قزوین در تشکیل هسته مسئولان و مشاوران دینی در میان خانواده‌های تحت پوشش و برقراری ارتباط بیشتر خانواد‌ه ها عنوان کرد: این تشکل دستاوردهای خوبی داشته که لازم است در این راستا از زحمات مسئولان و کارکنان این تشکل مهم قدردانی کرد.

امام جمعه شهر قزوین تصریح کرد: باید با همدلی و هماهنگی بیشتر بین این نهاد در برطرف کردن مشکلات خانواده‌های زیر پوشش و محرومان جامعه توجه جدی داشته باشیم.

در ابتدای این دیدار هدایت‌الله صفری مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قزوین در خصوص اقدامات مسئولان فرهنگی و مبلغان دینی در این نهاد گزارش ارائه کرد و گفت:‌ مربیان و مشاوران دینی در تمام زمینه‌های دینی و مهارت‌های زندگی و پاسخگویی به شبهات دینی و برنامه های قرآنی فعالیت می کنند و این امور را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده اند.