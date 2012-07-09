طرح نظارتی بازار ویژه ماه مبارک رمضان در فارس آغاز شد

محمد ابراهیم صداقت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نزدیکی به ماه مبارک رمضان اظهار داشت: با توجه به فرا رسیدن این ماه و افزایش تقاضای برای خرید اقلام پر مصرف و مورد استفاده این سازمان نسبت به اجرای طرح نظارتی ویژه ماه مبارک رمضان در سراسر استان فارس اقدام کرده است.

وی در خصوص اهداف اجرای این طرح گفت: در راستای اجرای این طرح نظارتها بر عملکرد صنوف عرضه کنندگان مواد لبنی، انواع مواد پروتئینی، گوشت و مرغ و ماهی، میوه و تره بار، شیرینی و اقلام پر مصرفی از جمله برنج، روغن، خرما، شکر و دیگر اقلام پر مصرف بیشتر می شود.

معاون بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس با بیان اینکه اجرای این طرح نظارتی ویژه تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه دارد، تاکید کرد: به منظور پیشگیری از تخلفات برخی افراد سودجو در طول اجرای این طرح اکیپهای تخصصی فعالیت صنوف را به دقت کنترل می کنند و با متخلفان بدون هیچگونه اغماضی برخورد می کنند.

وی به برگزاری نمایشگاه طرح ضیافت (نمایشگاه عرضه مستقیم کالا ویژه ماه مبارک رمضان) در سراسر استان اشاره کرد و گفت: بازرسان سازمان و مجمع امور صنفی هر شهرستان در نمایشگاه طرح ضیافت شهرستانهای مختلف استان حضور دارند و بر عملکرد غرفه داران نظارت می کنند.

صداقت بیان کرد: قیمت کالاها و اقلام عرضه شده در نمایشگاه طرح ضیافت 10 تا 20 درصد کمتر از بازار خواهد بود.

وی از مردم درخواست کرد در صورت مشاهده هر گونه تخلف اقتصادی از قبیل گرانفروشی، کم فروشی، عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور و ... موارد را از طریق سامانه 124 و یا تلفن 2340000 اطلاع دهند.