به گزارش خبرنگار مهر، عصر یکشنبه جلسه بررسی پیشرفت طرح های مهر ماندگار با حضور مدیران دستگاهای اجرایی و معاون عمرانی استاندار در محل دفتر استاندار قزوین تشکیل شد.

احمد عجم در این جلسه گفت: طرح‌های مهر ماندگار در کشور بیش از 800 طرح مهم و شاخص است که سهم استان قزوین 30 طرح مهم است که موجب تحول منطقه خواهد شد.

وی افزود: با پیگیری دفتر رئیس جمهور و بر اساس برنامه ‌ریزی انجام شده این طرح‌ها باید تا پایان سال جاری و اتمام دوران خدمتگزاری دولت تکمیل شده و آماده بهره ‌برداری شود.

استاندار تصریح کرد: با تشکیل ستاد ویژه وضعیت اجرای این طرح ها در استان با جدیت پیگیری می شود و گزارش هایی از وضعیت پیشرفت طرح‌های مهر ماندگار استان قزوین توسط معاون عمرانی تهیه و ارائه می شود.

این مسئول بیان کرد: گزارش ها باید از طریق ستاد پیگیری پیشرفت‌های طرح‌های مهر ماندگار استان قزوین صورت ‌گیرد و برای دستیار ارشد رئیس جمهور ارسال شود تا وی( محرابیان) در جریان پیشرفت طرح‌های مهر ماندگار استان قرار گیرد.

عجم یادآورشد: طبق برنامه ‌ریزی‌های گذشته سهم استان قزوین از طرح‌های مهر ماندگار 24 طرح بود که با پیگیری‌های انجام شده این تعداد به 30 طرح افزایش یافته است.

وی تأکید کرد: اگر مسئولان سرعت پیشرفت‌ اجرای پروژه‌ها را با جدیت پیگیری کنند می‌توان سهم استان قزوین را از 30 پروژه هم افزایش داد.

استاندار قزوین گفت: با برگزاری جلسات منظم هفتگی بای بتوانیم در زمانهای کوتاهتری گزارش پیشرفت طرح ها ارائه شود.

عجم از مدیران دستگاهای اجرایی استان خواست برای تسریع در کارها شخص مدیران طرح‌های مهر ماندگار را پیگیری کنند و از ارجاع کار به زیرمجموعه های خود پرهیز کنند و گزارش ‌پیشرفت‌های طرح مهر ماندگار را ارائه کنند.

وی اظهارامیدواری کرد در صورت پیگیری جدی طرح ها و تسریع دراجرا بودجه 30 طرح مهر ماندگار استان نیز افزایش یابد.