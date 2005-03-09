بوش: براي سوريه طرح هايي داريم

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از خبرگزاري فرانسه، جرج بوش رئيس جمهور آمريكا گفت: سوريه بايد نظاميان خود را از لبنان خارج سازد و به نفوذ قوي سرويس هاي امنيتي سوريه بر دولت لبنان پايان دهد.



رئيس جمهور آمريكا همچنين هشدار داد كه وي و سران ديگر كشورها، سوريه را به عقب نشيني از خاك لبنان پيش از برگزاري انتخابات پارلماني ماه مي آينده فرامي خوانند.



بوش افزود: در حال تدوين طرح هايي براي واكنش به سوريه در صورت پاسخ ندادن به اين فراخواندن هستيم.

وي گفت: براي اينكه انتخابات در لبنان ، آزاد برگزار شود، سوريه بايد نظاميان و سرويس هاي امنيتي خود را از اين كشور خارج كند.



بوش همچنين تعهد بشار اسد رئيس جمهور سوريه درباره عقب نشيني نظاميان اين كشور به دره بقاع سپس به مرزهاي مشترك لبنان و سوريه را يادآور شد و گفت: اين اقدام ناقص است و با دعوت شوراي امنيت براي عقب نشيني كامل مطابقت ندارد.

