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۱۹ تیر ۱۳۹۱، ۸:۳۲

شافعی خبر داد:

موانع و مشکلات در بخش صنعت و معدن برداشته شود/ لزوم توجه به فعالان صنعتی

موانع و مشکلات در بخش صنعت و معدن برداشته شود/ لزوم توجه به فعالان صنعتی

مشهد - خبرگزاری مهر: نائب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: باید موانع در بخش صنعت و معدن برداشته شود تا فعالان این بخش بتوانند در مسیر تولید ملی و حمایت سرمایه گذاری داخلی گام بردارند.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین شافعی بعد از ظهر یکشنبه در جمع مسئولان و فعالان صنعت و معدن استان خراسان رضوی اظهار کرد: فعالان بخش صنعت و معدن توان رقابت با رقبای خارجی را دارند و بدون تردید آنها می توانند همه مدالهای برجسته دنیا را به خود اختصاص دهند.

وی با بیان اینکه حمایت از تولید ملی و سرمایه گذاری داخلی نیازمند توجه بخش دولتی و خصوصی است، تصریح کرد: سال جاری با عنوان حمایت از کار و سرمایه ایرانی از سوی مقام معظم رهبری نام گذاری شده که این شعار باید در اولویت برنامه ریزی های سیاست گذران کشور و استان قرار گیرد.

وی ادامه داد: باید این امر را نیز مد نظر داشت که حمایت از تولید ملی و سرمایه ایرانی تنها به معنای اختصاص اعتبار نیست و در این خصوص باید عوامل شوک بر انگیز در فضای تولید کشور از بین برود.

وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه باید قوای مجریه، مقننه و قضاییه در پایان سال خود را موظف بدانند گزارشی از فعالیت هایشان در زمینه تولید ارائه دهند، گفت: این گزارش مشخص می کند که چه مقدار در راستای تحقق شعار سال گام برداشته شده است.

وی با اشاره به مصوبه اخیر قانون فضای مساعد کسب و کار در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر این قانون به طور کامل اجرا شود، بسیاری از مشکلات بخش صنعت و معدن و تجارت رفع می شود.

کد مطلب 1645300

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