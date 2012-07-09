رسانه ها آثار زیان بار مصرف نان بدون سبوس را برای مردم تشریح کنند

به گزارش خبرنگار مهر در اراک ابوالقاسم نصرالهی ظهر روز یکشنبه درجلسه شورای سلامت و امنیت غذایی استان مرکزی افزود: مصرف مستمر نان فاقد سبوس به شدت سلامت مردم را تهدید می کند وانواع بیماری ها به ویژه چاقی، فشار خون، چربی خون و گرسنگی را به دنبال دارد.



وی با بیان اینکه استقبال عامه مردم به سمت نان سفید رفته است ادامه داد: مصرف این نان ریزمغذی های موجود در سبوس را از مردم دریغ می کند در حالیکه نان به عنوان قوت پایه مردم باید حاوی تمامی فاکتورهای استاندارد و مواد مورد نیاز و ریزمغذی باشد.



نصرالهی نظارت بر چرخه تولید نان را خواستار شد و اظهارداشت: نظارت بر آرد، نان و بهبود کیفیت پخت از وظایف نهادهای متولی این عرصه است.



کارشناس تغذیه مرکز بهداشت استان مرکزی نیز گفت: مصرف بیش از حد گروه نان و غلات، چربی ها و تنقلات در استان یک مشکل جدی است و این درحالیست که نان های در دسترس مردم نیز عمدتا از آرد استاندارد سبوسدار تهیه نمی شود.

نسرین یادگاری افزود: هر فرد بالغ حدود 40 تا 50 درصد از انرژی روزانه خود را از مصرف نان و غلات می گیرد و توجه به غنی سازی نان و افزودن سبوس در حد استاندارد به آن بسیاری از مشکلات موجود تغذیه را در خانواده ها رفع می کند.

مدیر غله استان مرکزی نیزبا بیان اینکه با هدفمند شدن یارانه ها و افزایش قیمت نان ذائقه مردم به سمت مصرف نان سفید سوق پیدا کرده است گفت: بخش عمده این مشکل فرهنگی است زیرا نان سبوس دار تیره بوده و مردم تصورمی کنند نان سفید با کیفیت است در حالیکه این رفتار سلامت آنان را در دراز مدت تهدید می کند.



جواد حسنی افزود: مشکل عمده فعلی نان شیوه پخت توسط نانوایان است که با وجود آموزش، به دلیل سواد پایین اغلب نانوایان تاثیرگذاری در کیفیت نان رخ نداده است.

گفتنی است نظارت بر تحویل آرد سبوس دار به نانوایی ها و دنبال کردن فرهنگ سازی مصرف نان سبوسدار نیز از مصوبات این جلسه بود.