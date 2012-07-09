سرسره بازی خیالی کودکان روستایی گلستان/ دعوای کودکان شهری برای تاب بازی

به گزارش خبرنگار مهر، حدود 400 هزار کودک در گلستان وجود دارد که 60 درصد این کودکان در محیط های روستایی بسر می برند و درصد بالایی از آنها تاب، سرسره، الاکلنگ، چرخ فلک و ... تنها در صحفه جادویی تلویزیون و یا تصویر آن را در کتابها دیده اند.

کودکانی که بجای سرسره بازی و چرخ فلک در نقاشی هایشان تصویر این وسایل بازی را می کشند و یا با سفر به شهرها آن را تماشا می کنند.

پارک کودک روستایی نیازی که دیده نمی شود

ایجاد پارک کودک در محیط های روستایی رویایی کودکانه است که در برخی روستاهای گلستان هیچگاه به واقعیت مبدل نمی شود و این گل های زندگی همچنان باید در حسرت داشتن پارک روستایی باقی مانند.

در این بین ابتکار شورا و دهیاری یک روستای محروم گلستان که خود از محرومیت های زیادی رنج می برد برای کودکان منطقه جالب و به یاد ماندنی است.

ولی قلیچ لی دهیار روستای قوچمز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ساخت پارک روستایی از جمله خواسته های کودکان منطقه بود که این دهیار با بضاعت اندکش سعی کرد این رویای کودکان را به واقعیت مبدل سازد.

وی اظهار داشت: با کمک اعضای شورا و دهیاری چند وسایل بازی کودکانه از جمله تاب، سرسره، چرغ فلک و ... خریداری شد و در حال انتقال به روستاست.

وی عنوان کرد: با نصب این وسایل در گوشه ای روستا در تلاش هستیم تا مکان بازی مناسبی ویژه کودکان منطقه ایجاد کنیم.

این اقدام دهیاری قوچمز درحالیست که بسیاری از وسایل بازی و پارک های کودک شهرهای گلستان غیر استاندارد بوده و این امر سلامت کودکان را نشانه گرفته است.

کودکان روستایی چه می خواهند

کودکان روستایی گلستان توقع احداث پارک های مجلل با وسایل پیشرفته و مجهز را ندارند و به گفته " سارا رسولی" کودک هشت ساله ما تنها تقاضای نصب چند وسایل بازی مانند تاب، سرسره، چرخ فلک و ... در محیط روستایی داریم و از مسئولان می خواهیم به این خواست کودکانه مان توجه کنند.

علاوه بر این جای خالی پارکهای ویژه کودکان در مناطق شهری گلستان نیز محسوس است و بسیاری از پارکهای موجود به نشیمن گاه معتادان، سالخوردگان و جوانان بیکار مبدل شده است که این امر آسیب های روانی و جدی برای کودکان در بر دارد.

کارشناس صنایع برق و مکانیک استاندارد گلستان با اشاره به بازرسی استاندارد از تجهیزات پارکهای پنج شهر استان گفت: تمامی این وسایل با استاندارد مورد نظر مغایرت داشته است.

علیرضا تجری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تمامی تجهیزات مستقر در پارکهای شهرهای گرگان، گنبد کاووس، آق قلا، بندرترکمن و کردکوی مورد بازرسی استاندارد قرار گرفته است.

وی اظهار داشت: از انجائیکه استفاده کنندگان از تجهیزات پارکها عمدتا کودکان هستند و از لحاظ ایمنی بسیار آسیب پذیرند، حفظ ایمنی و جلوگیری از هر گونه حادثه احتمالی ناشی از استفاده از این تجهیزات از ضرورت و اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی اذعان داشت: استاندارد گلستان در راستای اجرای طرح هماهنگ استاندارد (طاها) در شهر بازیها و پارکها که از ابتدای سال 91 به اجرا در آمده است از 121 وسیله ساده پارکی نظیر تاب، سرسره، الاکلنگ، چرخ وفلک و 34 وسیله مجموعه مرکب بازرسی به عمل آورده است.

تجری در پایان تصریح کرد از آنجائیکه مالکین این وسایل شهرداریها می باشند موارد عدم انطباق ها به آنها اعلام شده است تا نسبت به رفع نواقص اقدام نمایند و در صورت بی توجهی این اداره کل از ادامه فعالیت این وسایل جلوگیری بعمل خواهد آورد.





یک شهروند گرگانی که کودک خردسالش هنگام استفاده از تجهیزات بازی پارک ناهارخوران آسیب دید، گفت: در حالیکه در سایر شهرهای کشور وسایل بازی زیبا، متنوع و ایمن نصب شده در بوستانهای گرگان وسایل بازی غیراستاندارد و فرسوده نصب شده است.



وی اظهار داشت: وسایل بازی نصب شده در پارک های این شهرجوابگوی نیاز کودکان نبوده و بعضا کودکان برای نشستن بر روی تاب با هم دعوا می کنند.



شهروند دیگری گفت: در پارک ها باید وسایل بازی ایمن و متنوع برای کودکان نصب شود تا خانواده هایی که فرزندان خود را به پارک می آورند با خیال راحت و آسایش خیال ساعاتی را در پارک بگذرانند.

متولی ایجاد پارکهای روستایی کیست؟

هر چند در شهرها، شهرداریها متولی ساخت پارکها و بوستانهای شهری هستند اما تامین این نیاز در روستاهای متولی خاصی ندارد و ساخت پارک روستایی در سایه دیگر مشکلات عدیده مناطق روستایی رنگ باخته و گم شده است.