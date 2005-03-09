واشنگتن در تلاش براي جاسوسي از آزمايش پرتاب موشكي اسراييل است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه ، وزارت دفاع آمريكا (پنتاگون) هنوز درباره اين موضوع هيچ موضعي اتخاذ نكرده است .



اين مجله آمريكايي افزود : تصورمي شود موشك هاي اسراييلي مجهز به سيستم تكنيكي موشكي نيروهاي زميني و يا شبيه به موشكهاي عادي نيروهاي دريايي آمريكا است كه برد آنها به صدها كيلومتر مي رسد .

ديفنس نيوزبه نقل از منابع نظامي اسراييل اعلام كرد تمهيداتي براي انجام اين آزمايش از يكم مارس در منطقه تحت كنترل مشخص شده هوايي و دريايي ازسوي اسراييليها صورت گرفته است اما هنگامي كه شمارش معكوس براي انجام اين آزمايش موشكي آغاز شد هواپيماهاي شناسايي نيروي دريايي آمريكا ازنوع يو2 ، و بي 3 به منطقه محل آزمايش وارد شدند.

اين روزنامه نوشت : ورود هواپيماهاي جاسوسي آمريكا به آسمان محل آزمايش موشك اسراييل، واكنشهايي درسطح مقامات عالي آمريكا شامل مسولان سفارت آمريكا در تل آويو و فرماندهان ناوگان ششم آمريكايي مستقر در نابلولي (ايتاليا) را برانگيخت .

اخيرا اسراييليها تصميم گرفتند آزمايش موشك باليستكي خود را براي دو روزبه تاخير بياندازند. اين مجله هفتگي آمريكا عنوان داشت : اين نوع موشكها با موفقيت به هدفي واقع در 200 كيلومتري اصابت كرد.

اين مجله به نقل از يك مسئول نظامي آمريكايي نوشت : آمريكاييهاي فضول مي خواهند اين نوع آزمايشها را كنترل و مراقبت كنند و دراين خصوص اطلاعات جمع آوري كنند.