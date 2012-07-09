نیروی انتظامی باقرشهر ارتقا یابد

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز صادقی در دیدار شهردار و اعضای شورای اسلامی باقرشهر با فرمانده و پرسنل کلانتری 175 این شهر که عصر یکشنبه برگزار شد، ضمن قدردانی از اقدامات بسیار خوب نیروی انتظامی باقرشهر در برقراری امنیت؛ مبارزه با بزهکاری مواد مخدر، عدم شکل گیری اسکانهای غیرقانونی و مقابله با اراذل و اوباش، کاهش بزهکاری در منطقه را حاصل تلاشهای این عزیزان در مجموعه شهری دانست.

وی بیان داشت: کلانتری 175 با توجه به امکانات و نیروی انسانی محدود، توانسته به خوبی امنیت را در شهر برقرار کند و در اینجا باید از مسئولان ناجا خواست با توجه به جمعیت باقرشهر که در حدود 80 هزار نفر است، نسبت به ارتقای سطح این نیرو در شهر اقدام کنند.

رئیس شورای اسلامی باقرشهر ادامه داد: شهرداری و شورای اسلامی شهر تعامل بسیار خوبی با نهادهای شهر دارد و در همین راستا به اهدای زمین برای ساخت ساختمان جدید کلانتری مبادرت ورزیده که این قطعه زمین به متراژ 2600 متر مربع متعلق به شهرداری و در پشت ساختمان فعلی کلانتری قرار دارد.

شهردار باقرشهر نیز در این دیدار اظهار داشت: مدیریت شهری و شهرداریها محوریت امور اجرائی و خدماتی را بر عهده دارند و پس از آن، نیروی انتظامی همگام و همراه با شهروندان برای کاهش مشکلات و مسائل گام بر می دارد.

خدمات صادقانه در مجموعه شهری، حاصل تعامل شهرداری و شورا با سایر نهادها و ارگانهاست

جمشید سعادتمند افزود: خدمات صادقانه در مجموعه شهری، حاصل تعامل شهرداری و شورای اسلامی با سایر نهادها و ارگانهاست؛ وجود اهداف مشترک در مدیریت شهری موجب شده که شورا و شهرداری و نیروی انتظامی به صورت مرتب با یکدیگر در تماس باشند و تعامل فوق‌العاده و سازنده‌ای میان شهرداری و نیروی انتظامی برقرار باشد.

وی افزود: بی‌شک ادامه تعامل مثبت و سازنده پلیس با شهرداری در روند ایجاد نظم و امنیت در شهر مؤثر است و باید از زحمات شبانه روزی پرسنل جان برکف کلانتری 175 تقدیر و تشکر کرد.

شهردار باقرشهر تأکید کرد: امنیت در زندگی شهری نقش و اهمیت بسیاری دارد و یکی از نعمتهای پنهان است که تأثیرآن بر محیط اجتماعی بر کسی پوشیده نیست و همواره ائمه معصومین(ع) بر امنیت و سلامت جامعه تأکید داشته اند.