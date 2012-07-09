خوزستان قهرمان تنیس روی میز دانش آموزی کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این رشته، مازندران نائب قهرمان شد و تیم های قزوین و آذربایجان غربی به طور مشترک در جایگاه سوم قرار گرفتند.

در رشته هندبال نیز کردستان زنجان را برد، فارس از سد مرکزی گذشت، کرمانشاه سمنان را شکست داد ، ایلام کهکیلویه و بویر احمد را مغلوب کرد و خراسان رضوی بر شهرستانهای تهران غلبه کرد.



در این رشته، قم با شکست آذربایجان شرقی به پیروزی در مراحل بعدی امیدوارتر شد، خوزستان از سد همدان گذشت و اصفهان تیم قزوین را از پیش رو برداشت.



در رقابت های بسکتبال دانش آموزان متوسطه کشور نیز تیم های البرز، گیلان، خراسان رضوی، تهران و خوزستان حریفانشان را شکست دادند.



رقابت های ورزشی دانش آموزان متوسطه دختر نیز از جمعه به میزبانی شهرستان های استان تهران در حال برگزاری است.