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۱۹ تیر ۱۳۹۱، ۹:۳۹

خوزستان قهرمان تنیس روی میز دانش آموزی کشور شد

خوزستان قهرمان تنیس روی میز دانش آموزی کشور شد

اهواز - خبرگزاری مهر: تیم تنیس روی میز استان خوزستان در چارچوب مسابقات ورزشی دانش آموزان مقطع متوسطه کشور در مشهد مقدس به مقام قهرمانی رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در این رشته، مازندران نائب قهرمان شد و تیم های قزوین و آذربایجان غربی به طور مشترک در جایگاه سوم قرار گرفتند.

در رشته هندبال نیز کردستان زنجان را برد، فارس از سد مرکزی گذشت، کرمانشاه سمنان را شکست داد ، ایلام کهکیلویه و بویر احمد را مغلوب کرد و خراسان رضوی بر شهرستانهای تهران غلبه کرد.

در این رشته، قم با شکست آذربایجان شرقی به پیروزی در مراحل بعدی امیدوارتر شد، خوزستان از سد همدان گذشت و اصفهان تیم قزوین را از پیش رو برداشت.

در رقابت های بسکتبال دانش آموزان متوسطه کشور نیز تیم های البرز، گیلان، خراسان رضوی، تهران و خوزستان حریفانشان را شکست دادند.

رقابت های ورزشی دانش آموزان متوسطه دختر نیز از جمعه به میزبانی شهرستان های استان تهران در حال برگزاری است.
کد مطلب 1645332

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