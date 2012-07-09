نمایشگاه ملی رسانه های دیجیتال در خوی گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در این نمایشگاه 40 شرکت فعال کشور در زمینه رسانه های دیجیتال آخرین دستاوردها و تکنولوزی های روز خود را در قالب 50 غرفه از 18 تا 22 تیرماه سالجاری در معرض دید عموم قرار داده اند.

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی در حاشیه مراسم آغاز به کار این نمایشگاه به خبرنگار مهر گفت: این نمایشگاه با هدف فراهم کردن محیطی برای هم افزایی فکری بین پدید آورندگان رسانه های دیجیتال، بومی سازی فضای مجازی و استفاده از IT به عنوان ابزار مهم در جهت توسعه فرهنگی و بستر سازی برای ایجاد فرصت های شغلی، ترویج قابلیت رسانه های دیجیتال در خوی برگزار می شود.

منوچهر زادعلی ادامه داد: این نمایشگاه شامل بخش های مختلفی از جمله نرم افزارهای رسانه ای - کاربردی، نرم افزار های رایانه ای - قرآنی، بازهای رایانه ای، پایگاه های اینترنتی، وبلاگ، هنرهای دیجیتال، خانواده و رسانه های دیجیتال و... است که در قالب 50 غرفه در معرض بازدید علاقمندان قرار گرفته است.

وی برگزاری نشست و کارگاه های آموزشی، جشنواره کودک و رسانه با حضور هنرمندان مطرح و به نام کشور از جمله عمو پورنگ، مسابقات وسرگرمی، سینمای سه بعدی، بازی های رایانه ای برای علاقمندان، نشست هایی با عنوان جنگ نرم در رسانه های دیجیتال و رسانه ای دیجیتال و بیداری اسلامی را از دیگر بخش های این نمایشگاه عنوان کرد.

زادعلی در ادامه با اشاره به راه اندازی دو مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجتیال در استان در اواخر سال گذشته اظهارداشت: توسعه و تجهیز این مراکز در تمامی شهرهای استان از اولویت های اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی در سالجاری است.

بیش از 250 متر از فضای محل برگزاری نخستین نمایشگاه رسانه های دیجیتال استان ارومیه درشهرستان (خوی) به بخش بازیهای رایانه ای برای کودکان و نوجوانان اختصاص دارد.

بازی های این غرفه به پنج بخش شامل بازی های نوین(حرکتی و ثابت)، بازی سرای ایرانی، بازی های تاچ(لمسی)، بازی های شبکه و آسیب شناسی بازی ها تقسیم می‌شوند.

همچنین دراین بخش مهم ترین و پرطرفدارترین بازی ها را بازی های ایرانی تشکیل می‌دهد و از بازی های موجود گرشاسپ،گاندو،خلیج عدن، میرمهنا، سیاره میترا، شمشیر نادر، شکست حصر، شیطنت های علی مردان خان، کارگاه علوی بالاترین استقبال را دارد.

در آیین گشایش این نمایشگاه حضور کودکان با شعور و شعف در غرفه بازیهای رایانه ای شور و نشاط ویژه ای به نمایشگاه بخشیده بود.

کودکان و نوجوانان آذربایجان غربی می توانند با حضور در این رویداد فرهنگی هنری از امکانات فراهم شده برای تفریح و سرگرمی و استفاده از بازی های رایانه ای استفاده کنند.

این نمایشگاه تا 22 ماه سالجاری در محل باشگاه ورزشی کارگران خوی همه روزه از ساعت 16 الی 22 شب برای بازدید علاقمندان دایر است.