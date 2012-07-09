جشن خودکفایی پنج هزار مددجوی کمیته امداد ایلام برگزار می شود

علی حسن احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استقلال معیشتی مددجویان ایلام اولویت اول کمیته امداد استان است.

وی ادامه داد: به منظور خودکفایی مددجویان کمیته امداد استان ایلام طی سال جاری و سال گذشته طرحهای مختلفی اجرا شده است.

این مسئول اظهار داشت: ایجاد اشتغال پایدار به روش‌های مختلف برای خوداشتغالی از برنامه‌ها و سیاست‌های مدون این دستگاه حمایتی است.

مدیرکل کمیته امداد استان ایلام از برگزاری جشن بزرگ استقلال معیشتی وخودکفایی بیش از پنج هزار مددجوی کمیته امداد این استان تا پایان سال جاری خبر داد .

احمدی افزود:همین تعداد خانواده مددجو در سالهای گذشته از تسهیلات اشتغالزایی این نهاد بهره مند شده و در حال حاضر به استقلال معیشتی رسیده اند.

وی افزود: سال گذشته نیز هفت هزار طرح اشتغالزایی برای مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) این استان اجرا شده است .

وی تصریح کرد: با توجه به نامگذاری امسال به نام سال تولید ملی وحمایت از کاروسرمایه ایرانی و در راستای توانمند سازی خانواده های مددجوی زیر پوشش این نهاد کلیه افراد مستعد اجرای طرحهای اشتغالزایی و خودکفایی شناسایی می شود.