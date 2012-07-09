حمایت از تولید ملی نیازمند تحقق بسترهای فرهنگی در جامعه است

محمد دوستار در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نخستین رهنمود مقام معظم رهبری برای گام برداشتن در راستای تولید، اصلاح الگوی مصرف بود برای بستر سازی فرهنگی در حمایت از تولید ملی باید الگوهای مصرف را اصلاح کرد.

وی اظهارداشت: اگر الگوی مصرف اصلاح شود و با فرهنگ بیگانه دوستی و هجوم تولیدات بیگانه، مقابله صورت گیرد دیگر شاهد رکود واحدهای تولیدی نخواهیم بود و حمایت از کار و سرمایه ایرانی محقق می ‌شود.

مدیرگروه مدیریت دانشگاه گیلان گفت: بیکاری و تورم معضلاتی اقتصادیست که آثاری اجتماعی دارد به گونه ‌ای که تورم موجب تنش اجتماعی و بیکاری نیز بستر رشد آسیبهای اجتماعی در هر جامعه ‌ایست پس تحقق چنین امری بیشتر از وجوه اقتصادی، نیازمند بسترسازی اجتماعی است.

وی همچنین اصلی ‌ترین دلیل افزایش گرایش به محصولات خارجی را تبلیغات گسترده و واردات بی ‌رویه دانست و افزود: واردات گسترده سیلقه مصرف و ذائقه برندگرایی و بیگانه خواهی را در جامعه رشد و هر کالای بی ‌کیفیت با برچسب خارجی به مردم فروخته می ‌شود.

دوستار در خصوص تغییر ذائقه مصرف کالاهای خارجی به تولید داخلی عنوان کرد: با افزایش و بهبود کیفیت کالای ایرانی و ایجاد توانایی رقابت در میان تولید کنندگان می ‌توان مصرف کالای داخلی را در قالب یک عادت در ذائقه فرهنگی و اقتصادی مردم نهادینه کرد.

وی یادآورشد: نخستین قدم در راستای تحقق حمایت از تولید ملی و اصلاح الگوی مصرف، تغییر سلیقه فرهنگی مردم و جلوگیری از تبلیغات گسترده کالاهای خارجی است و همینطور برای نیل به این مقصود باید عرضه‌ کالای داخلی و جلوگیری از واردات کالاهای بیگانه ‌ای که مشابه کالاهای تولید داخل هستند را مد نظر قرار داد.