طرح شناسنامه دار کردن واحدهای صنعتی در ایلام اجرا می شود

علی مهدوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اجرای طرح شناسنامه دار کردن واحدهای صنعتی از اقدام های مهم این سازمان است.

وی گفت: این طرح با هدف شناسایی واحدهای صنعتی و حوزه عملکردی آن ها بر آن است که به بررسی و بازشناسی دقیق واحدهای صنعتی در استان بپردازد.

این مسئول اجرای این طرح را در حمایت از تولید کنندگان واحدهای صنعتی دانست و تصریح کرد: در این طرح واحدهای صنعتی و حوزه عملکردی آن ها به دقت بررسی و بازشناسی شده و جایگاه واحدهای صنعتی موجود در استان شناسایی و مشکلات و موانع بر سر راه آن ها و نقش دولت در نوع فعالیت واحد صنعتی مورد بررسی و کاوش قرار می گیرد.

مهدوی بیان داشت: به منظور ارائه خدمات مطلوب به تولید کنندگان فعال استان، کار پالایش میزان تعداد پروانه های بهره برداری صادره آغاز شده است.

وی اضافه کرد: هم اکنون بیش از 700 فقره پروانه بهره برداری صنعتی در بانک آمار سازمان ثبت شده است که برخی از آنها سال هاست که غیر فعال هستند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به مزایا این طرح اشاره و اضافه کرد: بخش عظیمی از انرژی مجموعه مدیریتی استان و وزارتخانه صرف واحدهایی می شود که از آنها تنها یک برگ پروانه بهره برداری باقی مانده و همین موضوع باعث شده است که از موانع و مشکلات تولید کنندگان واقعی غافل شویم.

مهدوی یادآور شد: تلاش مدیریت ارشد استان، مدیران سازمان های اقتصادی و مجموعه وزارتخانه بر رفع مشکل واحدهای تولیدی معطوف گشته است.