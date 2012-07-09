حمید رضا صمدزاده درگفتگو با خبرنگار مهر با یادآوری اینکه تمرینات مهرام برای شرکت در مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه‎های آسیا که قرار بود از شنبه گذشته آغاز شود برای مدت یک هفته به تعویق افتاده است، اظهارداشت: جامعه بسکتبال از مهرام انتظار قهرمانی دارد. حضور ما هم در رقابت‌های آسیایی منوط به در اختیار داشتن کامل بازیکنان مورد نظر است چون در غیر این صورت به اهداف‎مان نمی‎رسیم.

وی تصریح کرد: علاوه بر بازیکنان خودمان به چند بازیکن از اردوی تیم ملی و تیم "ب" به عنوان یار کمکی نیاز داریم. البته از بازیکنی اسم نمی‎برم اما اگر فدراسیون بسکتبال یا هر فرد دیگری در این زمینه با ما همکاری‎های لازم را نداشته باشد، حضورمان در مسابقات بی معنا خواهد بود.

سرپرست تیم بسکتبال مهرام با تاکید بر اینکه این تیم قصد دارد بدون بازیکن خارجی در مسابقات قهرمانی باشگاه‎های آسیا شرکت کند، یادآور شد: الان در کوران مسابقات نیستیم که چند روز مانده به اعزام تیم، بازیکنان را در اختیارمان قرار دهند. به خاطر شرایط فعلی و اینکه در جریان مسابقات نیستیم، لازم است بازیکنان مورد نظرمان زودتر در ترکیب تیم قرار بگیرند تا بتوانند با هم تمرین کنند و هماهنگ شوند.

صمدزاده تاکید کرد: اگر دوستان می‎خواهند مهرام در مسابقات بسکتبال باشگاه‎های آسیا نتیجه بگیرد باید همکاری‎های لازم را داشته باشند. البته شخص رئیس فدراسیون تا به امروز در نشست‎های برگزار شده برای همکاری قول مساعد داده‎اند اما همه افراد باید با ما همکاری داشته باشند.

وی با اشاره به برنامه ریزی سازمان تیم‏های ملی برای اعزام تیم ملی به تورنمنت‎های مختلف بین‎المللی گفت: مهرام به بازی تدارکاتی نیاز دارد. خوب است به صلاح فدراسیون مهرام به جای تیم ملی و با در اختیار داشتن تمام بازیکنان مورد نظر در یکی از این تورنمنت‎ها شرکت کند.

سرپرست تیم بسکتبال مهرام در پایان تاکید کرد: در هر صورت مهرام نیاز دارد بازیکنان موردنظرش را به موقع دراختیار داشته باشد تا بتواند از شرکت در رقابت‎های باشگاه‎های آسیا نتیجه بگیرد درغیر این صورت حضورمان بی معنا خواهد بود و این صورت شاید در کل اعزام به این مسابقات را منتفی کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و سومین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه‎های آسیا 12 تا 24 مهرماه در بیروت لبنان برگزار می‎شود.