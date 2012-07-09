حمید رضا صمدزاده درگفتگو با خبرنگار مهر با یادآوری اینکه تمرینات مهرام برای شرکت در مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاههای آسیا که قرار بود از شنبه گذشته آغاز شود برای مدت یک هفته به تعویق افتاده است، اظهارداشت: جامعه بسکتبال از مهرام انتظار قهرمانی دارد. حضور ما هم در رقابتهای آسیایی منوط به در اختیار داشتن کامل بازیکنان مورد نظر است چون در غیر این صورت به اهدافمان نمیرسیم.
وی تصریح کرد: علاوه بر بازیکنان خودمان به چند بازیکن از اردوی تیم ملی و تیم "ب" به عنوان یار کمکی نیاز داریم. البته از بازیکنی اسم نمیبرم اما اگر فدراسیون بسکتبال یا هر فرد دیگری در این زمینه با ما همکاریهای لازم را نداشته باشد، حضورمان در مسابقات بی معنا خواهد بود.
سرپرست تیم بسکتبال مهرام با تاکید بر اینکه این تیم قصد دارد بدون بازیکن خارجی در مسابقات قهرمانی باشگاههای آسیا شرکت کند، یادآور شد: الان در کوران مسابقات نیستیم که چند روز مانده به اعزام تیم، بازیکنان را در اختیارمان قرار دهند. به خاطر شرایط فعلی و اینکه در جریان مسابقات نیستیم، لازم است بازیکنان مورد نظرمان زودتر در ترکیب تیم قرار بگیرند تا بتوانند با هم تمرین کنند و هماهنگ شوند.
صمدزاده تاکید کرد: اگر دوستان میخواهند مهرام در مسابقات بسکتبال باشگاههای آسیا نتیجه بگیرد باید همکاریهای لازم را داشته باشند. البته شخص رئیس فدراسیون تا به امروز در نشستهای برگزار شده برای همکاری قول مساعد دادهاند اما همه افراد باید با ما همکاری داشته باشند.
وی با اشاره به برنامه ریزی سازمان تیمهای ملی برای اعزام تیم ملی به تورنمنتهای مختلف بینالمللی گفت: مهرام به بازی تدارکاتی نیاز دارد. خوب است به صلاح فدراسیون مهرام به جای تیم ملی و با در اختیار داشتن تمام بازیکنان مورد نظر در یکی از این تورنمنتها شرکت کند.
سرپرست تیم بسکتبال مهرام در پایان تاکید کرد: در هر صورت مهرام نیاز دارد بازیکنان موردنظرش را به موقع دراختیار داشته باشد تا بتواند از شرکت در رقابتهای باشگاههای آسیا نتیجه بگیرد درغیر این صورت حضورمان بی معنا خواهد بود و این صورت شاید در کل اعزام به این مسابقات را منتفی کنیم.
به گزارش خبرنگار مهر، بیست و سومین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاههای آسیا 12 تا 24 مهرماه در بیروت لبنان برگزار میشود.
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