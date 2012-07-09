تیم آلومینیوم در دیداری دوستانه نفت آبادان را شکست داد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال آلومینیوم هرمزگان عصر یکشنبه در دیداری تدارکاتی با نتیجه دو بر یک مقابل صنعت نفت آبادان به برتری رسید.

در این دیدار که در ورزشگاه کردان کرج برگزار می شد، جعفر بذری در دقیقه 30 و مهدی سیفی در دقیقه 70 برای آلومینیوم موفق به گلزنی شدند و رضا خالقی فر نیز تک گل صنعت نفت را به ثمر رساند.

شاگردان اکبر میثاقیان در این مسابقه تاکتیکهای تهاجمی سرمربی خود را به خوبی اجرا کردند و برخلاف نخستین بازی دوستانه خود مقابل فجرسپاسی، این بار با ارائه یک نمایش مطلوب موفق به شکست حریف شدند.

آلومینیوم در نخستین دیدار تدارکاتی خود با نتیجه سه بر یک مقابل فجرسپاسی شکست خورده بود.

همچنین طلایی پوشان هرمزگانی عصر امروز در دیداری تدارکاتی در ورزشگاه درفشی فر به مصاف پرسپولیس خواهند رفت.