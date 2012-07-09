فروشنده اینترنتی ماهواره در قزوین دستگیر شد

سرهنگ پاسدار محمد قربان عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: ماموران پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات

قزوین در رصد و پایش فضای مجازی از تبلیغ و فروش انواع تجهیزات ماهواره ای توسط فردی در وبلاگ شخصی اش مطلع و موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی یادآورشد: ماموران پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات قزوین پس از بررسی و جمع آوری اطلاعات بیشتر، پرونده ای در دایره مقابله با جرایم فتا تشکیل و با استفاده از شماره تلفن موجود در وبلاگ و شگردهای مهندسی اجتماعی به هویت صاحب وبلاگ فروش تجهیزات ماهواره ای پی بردند.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان قزوین بیان کرد: ماموران پلیس سایبری استان پس از شناسایی محل سکونت متهم ضمن دستگیری وی با هماهنگی قضایی از منزل متهم بازرسی و سه دستگاه رسیور، یک دستگاه ماهواره یاب دیجیتالی، یک صفحه دیش و دو ال ان بی کشف و ضبط کردند.

سرهنگ عسگری تصریح کرد: تعدادی وبلاگ نیز در این خصوص رصد و شناسایی شده که در دستور کار پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات استان قزوین قرار دارد.