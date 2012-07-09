توسعه همدان با منابع و اعتبارات اندک ممکن نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قهرمانی مطلق عصر یکشنبه در کمیته برنامه ریزی شهرستان همدان اظهار داشت: بودجه امسال شهرستان همدان 34 میلیارد تومان است و باید با پیگیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی این رقم افزایش یابد.

قهرمانی مطلق با تأکید بر اینکه بودجه شهرستان همدان صرف پروژه‌های فراشهرستانی نمی شود، افزود: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید در هزینه‌کرد اعتبارات از نظر کمی و کیفی دقت لازم را داشته باشند.

مدیران با پیگیری‌های مستمر در صدد جذب بودجه‌های بیشتری باشند

فرماندار همدان تاکید کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی همدان نباید به این میزان اعتبارات بسنده کنند بلکه باید با پیگیری‌های مستمر در صدد جذب بودجه‌های بیشتری باشند.

قهرمانی مطلق در ادامه با اشاره به احداث پروژه مجموعه ورزشی بانوان اظهار داشت: دو میلیارد و 300 میلیون تومان اعتبار برای این مجموعه ورزشی در نظرگرفته شده و اگر این طرح جزو پروژه‌های مهر ماندگار شود این مبلغ آزاد می شود.

وی با بیان این که تاکنون هیچ سالن ورزشی در شهرک الوند همدان ساخته نشده است، اضافه کرد: سالن ورزشی چند منظوره در این شهرک ساخته خواهد شد.

انتقادهای موجود در زمینه گردشگری همدان را بجا است

فرماندار همدان انتقادهای موجود در زمینه گردشگری همدان را درست و بجا ارزیابی کرد و در خصوص خرید گندم از کشاورزان نیز گفت: سال گذشته دست واسطه ‌ها در این بخش کوتاه شد و امسال نیز با توجه به قیمت مناسب گندم در بازار آزاد به خوبی این محصول به فروش می رسد.

حسن قهرمانی مطلق افزود: در زمینه خرید تضمینی گندم در شهرستان همدان مشکل سیلو وجود ندارد اما توزیع نامناسب سیلو مشکل ساز شده است.

قهرمانی مطلق از رایگان شدن هزینه‌های مصرفی انشعابات آب، برق و گاز اماکن مذهبی از جمله دارالقرآن‌ها، مساجد، حسینیه‌ها و تکایا بر اساس بودجه سال جاری خبر داد و گفت: هزینه‌ای برای گازکشی مدارس دولتی هم دریافت نخواهد شد.

تمام مدیران همدانی روزهای دوشنبه ملاقات عمومی دارند

وی در ادامه بر تکریم ارباب رجوع و باز بودن در اتاق مدیران به روی مراجعه کنندگان تأکید کرد و اظهار داشت: تمامی مدیران دستگاه‌های اجرایی شهرستان همدان از این پس باید روزهای دوشنبه ملاقات عمومی داشته و به مشکلات مردم رسیدگی می کنند.

رئیس دانشگاه بوعلی سینا نیز از اختصاص سه میلیارد تومان اعتبار به استادیوم علمی دانشگاه خبر داد و گفت: احداث و بهره برداری این پروژه نیازمند 40 میلیارد تومان اعتبار است.

محمدعلی زلفی گل خواستار اختصاص اعتبار یک و نیم میلیارد تومانی برای تکمیل فاز دو مسجد دانشگاه بوعلی شد و افزود: فضای سبز محوطه این دانشگاه 220 هکتار وسعت دارد که باید با اختصاص اعتباراتی به پارک ویژه تبدیل شود.