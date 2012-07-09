"ام اسی" های کردستان چشم انتظار حمایت مسئولان/ 550 بیمار شناسایی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، بیماری ام اس یا اسکلروز چندگانه یک اختلال مادام‌ العمر در سیستم ایمنی خودکار بدن است که می ‌تواند منجر به فلج شدید شود و به همین دلیل افراد مبتلا به این نوع بیماری دیگر نمی توانند به صورت عادی زندگی خود را ادامه دهند.

در این بیماری بدن آنتی‌ بادی هایی را تولید و به ماده سفید مغز و نخاع حمله ‌ور شده و آن را ملتهب می کند و این التهاب باعث آسیب میلین شده و سیگنال‌ های عصبی نمی‌ توانند در طول رشته‌ های عصبی حرکت کنند.

بیماری ام اس دارای علائم متفاوتی است و با توجه به نوع بیماری این اختلال به کدام بخش از اعصاب آسیب بزند متفاوت است.

علائم اولیه این بیماری بسیار خفیف بوده و شامل سرگیجه و عدم تعادل، خستگی، ضعف دست و پا، التهاب اعصاب چشمی، بی حسی یا سوزش موضعی، درد شدید در ناحیه صورت، نقص در بینایی شامل تار شدن و یا دو بینی است.

با پیشرفت بیماری سایر علایم نیز بروز می ‌کنند که از آن جمله می‌ت وان به مشکلات روده و مثانه، دردهای مزمن مانند درد کمر و ماهیچه‌ ها، افسردگی، اسپاسم یا گرفتگی ماهیچه ‌ها که ممکن است بسیار دردناک باشد، فلج، ناتوانی جنسی، صحبت کردن به طور نامفهوم، مشکل در بلع، مشکل در تفکر و عملکرد حافظه، از دست دادن بینایی و نابینایی کامل اشاره کرد.

در موارد خفیف بیماری ممکن است علایم به قدری ضعیف و ناچیز باشند که حتی نتوان وجود بیماری را تشخیص داد و وقتی بیماری پیشرفت کرده و شدت می‌ یابد که دیگر متاسفانه فرد کاملا فلج می ‌شود و بیمار توانایی راه رفتن را از دست داده و حتی نمی ذ‌تواند از خود مراقبت کند.

دلایل بروز بیماری ام اس ناشناخته است

یکی از پزشکان استان کردستان که خود سالهاست که با بیماری ام اس مواجه بوده و افراد را در این بخش درمان می کند، با اشاره به اینکه این بیماری حالت پیشرونده دارد، گفت: دلایل بروز ام اس ناشناخته است و با وجود داروها و روش های درمانی مفید و مؤثری که امروزه موجود است، متاسفانه درمان قطعی این بیماری هنوز کشف نشده است.

فرهاد خطیبی افزود: همین قدر می دانیم که این بیماری در زنان جوان و در مناطق سردسیر جهان بیشتر دیده می شود.

وی ادامه داد: این بیماری واگیردار نیست، ابتلای به آن ربطی به پولدار و فقیر بودن ندارد، دارای درجات و انواع مختلف است و عوارض بیماری در افراد مختلف به صورت های متفاوت ظاهر می شود.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت در مجموع چهار فرضیه علمی اصلی درباره علت بیماری ام اس وجود دارد که یکی از این فرضیه ها، شرایط جوی در سراسر جهان است.

افرادی که در یکی از این مناطق متولد شده و پیش از رسیدن به سن نوجوانی به منطقه دیگر منتقل می‌ شود، تا حدودی در معرض ابتلا به این بیماری قرار می ‌گیرند.

دومین فرضیه ژنتیک است ابتلای والدین یا یکی از نزدیکان به این بیماری خطر ابتلا به ام اس را در فرد افزایش می ‌دهد.

عامل سوم بیماری ام اس ایمنی است که به طور کلی این امر پذیرفته شده است که بیماری ام‌ اس نوعی اختلال در سیستم ایمنی خودکار است و چهارمین عامل ابتلا به این بیماری ویروسی است، این احتمال وجود دارد که یک عامل ویروسی در بروز ام اس نقش داشته باشد.

هزینه های بیماران مبتلا به ام اس بسیار زیاد است

خدایار، راننده شرکتی یک اداره با 400 هزار تومان حقوق، می گوید: علیرغم کمک های مناسبی که دانشگاه علوم پزشکی و بیمه برای بیماران مبتلا به ام اس انجام می دهد بسیاری از مردم این منطقه در برابر هزینه های درمان واقعا ناتوان هستند و نیازمند چاره اندیشی است.

وی ادامه می دهد: همسرم حدود 10 سال است که به بیماری ام اس مبتلا شده است و هم اکنون توان پرداخت هزینه های درمان بیماری اش همچون ماهیانه 250 هزار تومان برای آمپولهای ام اس و 100 هزار تومان برای هزینه های جانبی از قبیل قرص امگا 3، آزمایش وغذای خاص بیمار را ندارم.

بر اساس تحقیقاتی که کارشناسان تغذیه در باره این بیماری خاص انجام داده اند افرادی که علاقه زیادی به خوردن ترشی، سرکه، تمر هندی، ماست، قره‌ قروت و امثال آن دارند، اگر در مورد غذای مصرفی روزانه خود دقیق نباشند در معرض ابتلا به ام اس قرار می گیرند.

همچنین افرادی که از نظر ژنتیکی دارای طبع سردی هستند و مدام از غذاهای سرد استفاده می ‌کنند، بیشتر در معرض بیماری ام اس قرار می ‌گیرند.

کاهش سن ابتلا به بیماری ام اس در کردستان

نظیف محمدی از پزشکان عمومی سنندج در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: اختلال در غدد درون‌ریز موجب می‌شود که سیستم داخلی بدن به هم ریخته و انسان از حالت تعادلی روحی و روانی خارج شود که خود در احتمال ابتلا به این بیماری موثر است.

وی افزود: بهترین راهکار درمانی که در زمینه پیشگیری از بیماری ام اس نیز برای این گروه مؤثر خواهد بود این است که افراد زودرنج و حساس باید تلاش کنند تا تفسیر خود را از موقعیت های اجتماعی به‌ گونه‌ای تغییر دهند تا کمترین فشار روانی بر آنان وارد شود.

انجمن بیماران مبتلا به ام اس کردستان بیش از 10 سال است که در سنندج توسط جمعی از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی، کارمندان و خیرین شهرستان سنندج با هدف خدمات رسانی در حوزه ‌های آموزشی، دارویی، اقتصادی و فرهنگی به بیماران تأسیس شده است.

مدیر عامل انجمن ام اس استان کردستان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه متاسفانه در چند سال اخیر سن مبتلایان به بیماری ام اس در استان کردستان تغییر کرده است، گفت: هم اکنون بیماران از 9 تا بیش از 50 سال در استان شناسایی شده اند که این حکایت از بحران شدید در این حوزه از بخش سلامت دارد.

یدالله زارع زاده با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود 170 بیمار مبتلا به ام اس در سطح استان عضو این انجمن هستند، افزود: آمار بیماران ام اس استان خیلی بیشتر از این افراد تحت پوشش انجمن است و چون بسیاری از بیماران شناسایی نشده از خانم ها هستند، دوست ندارند مردم از بیماری آنها مطلع شده و متاسفانه آمار دقیقی از بیماران ام اس استان در دست نیست.

شناسایی 550 بیمار مبتلا به ام اس در کردستان

وی با اشاره به مردمی بودن این سازمان و لزوم حمایت های بیشتر دولت از آن اظهار داشت: بیماری ام اس یک بیماری نسبتا شایع در سیستم عصبی است که تعداد زیادی از افراد جهان به آن مبتلا هستند و به همین دلیل باید برنامه ریزی برای مقابله با آن در دستور کار مدیران و مسئولان قرار گیرد.

مدیرعامل انجمن ام اس استان کردستان یادآور شد: کمبود های گاه و بی گاه داروها و امکانات بیماران ام اس را دچار مشکلات حاد می کند که این امر نیازمند برنامه ریزی و پیگیری های ویژه مسئولان است تا بتوانیم تمام و یا حداقل نیمی از هزینه های کمر شکن این بیماری را در استان محروم کردستان رایگان ارائه کنیم.

یکی از کارشناسان مسئول واحد بیماری های خاص معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کردستان هم با اشاره به روند افزایشی شناسایی بیماران مبتلا به ام اس در استان کردستان گفت: بیش از 550 بیمار مبتلا به بیماری ام اس در استان کردستان شناسایی شده است و این آمار با توجه به مرگ و میر و همچنین مهاجرت و یک سری عوامل دیگر در حال تغییر است.

مدیرکل دفتر امور اجتمایی استانداری کردستان هم با تاکید بر اینکه بیماران خاص استان عمدتا از بین اقشار متوسط و کم درآمد جامعه هستند، گفت: تجهیز مراکز درمانی، تسهیل در خدمات رسانی به بیماران، تامین مقداری از هزینه های درمان بیماران خاص و محروم استان کردستان از ضرورت هایی است که تلاش می شود بیشتر از سالهای گذشته به آنها توجه کرد.

هرچند که این روزها دیگر خبر از بیماری های واگیردار همانند سل در جامعه وجود ندارد ولی در عوض بیماری های جدید و ناشناخته ای همچون ام اس خانواده های زیادی را در معرض خطر قرار داده اند و به همین دلیل است که رسالت سازمان ها و دستگاه های متولی حوزه سلامت در راستای کاهش مشکلات این افراد یک نیاز لازم و ضروری است.