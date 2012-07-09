150 پایگاه اوقات فراغت در کردستان فعال است

حجت الاسلام مسعود صفی یاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت 150 پایگاه غنی سازی اوقات فراغت در استان کردستان در سال جاری اظهار داشت: از این تعداد 135 پایگاه ویژه بوستان معرفت و 15 پایگاه نیز ویژه هسته جوان است.

وی افزود: از 150 پایگاه راه اندازی شده 21 مورد در سنندج، 19 مورد در قروه، 19 مورد در بیجار، 17 مورد در مریوان، 20 مورد در سقز، 14 مورد در بانه، 15 مورد در کامیاران، 13 مورد در دیواندره و 12 پایگاه نیز در دهگلان برپا شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان یادآور شد: پایگاه های اوقات فراغت از 10 تیرماه در سطح استان فعالیت خود را آغاز کرده اند و بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته این کار تا پایان شهریور ماه سال جاری ادامه دارند.

وی بیان کرد: هدف از راه اندازی این پایگاه ها ایجاد ارتباط عاطفی بین مدرسه و مسجد برای جوانان، تقویت جنبه های معنوی و اخلاقی دانش آموزان با استفاده از فرصت معنوی ماه های مبارک شعبان و رمضان است.

حجت الاسلام صفی یاری تدارک سنگر ویژه فرهنگی در مواجهه با تهاجم فرهنگی دشمن در جنگ نرم و تعمیق باورها و آموزه های دینی و فرهنگی به عنوان تنها نسخه نجات بخش در میان نسل نو را از از دیگر اهداف برپایی پایگاه های اوقات فراغت در این استان عنوان کرد.

وی به مشخصات کلی اجرای این طرح در استان اشاره کرد و افزود: با توجه به برنامه ریزی های انجام شده از سوی اداره کل تبلیغات اسلامی کردستان پایگاه های تابستانی در قالب بوستان های معرفت که ویژه دانش آموزان ابتدایی و راهنمایی و هسته های فرهنگی جوان که ویژه دانش آموزان دبیرستانی و راهنمایی است، طراحی شده اند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان گفت: در بوستان های معرفت مفاهیم دینی و اخلاقی از طریق روش های جذاب با حضور روحانی و مربی قرآنی به دانش آموزان منتقل می شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان عنوان کرد: در پایگاه های یاد شده که در سطح مدارس، مساجد، حسنیه ها و پارک های استان برگزار می شود، روخوانی قرآن کریم، آزمون نماز، مسابقه حفظ چهل حدیث، آموزش نقاشی، خطاطی با رویکرد رمضان و قرآن، گفتمان والدین و برنامه های ورزشی و پرورشی نیز برگزار می شود.