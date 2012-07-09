اعلام جزئیات مرحله نهایی المپیاد دانشجویی/ حضور دانشجویان 6 کشور

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آزمون مرحله دوم (مرحله نهایی) المپیادهای متمرکز و غیرمتمرکز در رشته‌های ریاضی و شیمی با حضور داوطلبان بین المللی در روزهای 25 تا 27 تیرماه 91 در جزیره کیش برگزار می شود.

وی خاطرنشان کرد: در این آزمون 73 دانشجوی ایرانی و 30 دانشجوی خارجی از کشورهای اوکراین، سریلانکا، ترکمنستان، تاجیکستان، اکوادور و عمان شرکت می کنند و برگزیدگان در مراسم اختتامیه 27 تیرماه معرفی می شوند.

مشاور عالی رئیس سازمان سنجش اضافه کرد: آزمون 15 رشته دیگر طی روزهای 20 تا 23 تیرماه در دانشگاه تربیت مدرس با حضور 723 دانشجو برگزار می شود که از این تعداد 218 نفر از مرحله متمرکز و 505 نفر از مرحله غیر متمرکز به آزمون نهایی راه پیدا کرده اند.

وی درباره نتیجه آزمون هفدهمین المپیاد نیمه متمرکز علمی دانشجویی یادآور شد: نتایج این آزمون به این ترتیب استخراج شده که حداکثر از هر قطب تا 5 نفر با در نظر گرفتن نمرات کل اکتسابی داوطلبان اعلام شده است. نمرات کل اکتسابی بر این اساس که 60 درصد نمره کل نفر اول در آن قطب را دارا باشد استخراج شده است.

توکلی اظهار داشت: نتایج مرحله نهایی المپیاد دانشجویی اواخر شهریورماه 91 همزمان با اعلام نتایج آزمون کارشناسی ارشد اعلام می شود.

وی افزود: آزمون مرحله اول هفدهمین المپیاد متمرکز علمی دانشجویی کشور همزمان با آزمون کارشناسی‌ارشد 91 در 17 رشته زبان و ادبیات فارسی، الهیات و معارف اسلامی، علوم اقتصادی، علوم تربیتی، حقوق، زیست شناسی، ریاضی، فیزیک، شیمی، آمار، مهندسی برق، مهندسی شیمی، مهندسی عمران، مهندسی مکانیک، مهندسی کامپیوتر، مهندسی کشاورزی و طراحی صنعتی برگزار شده بود.

مشاور عالی رئیس سازمان سنجش خاطرنشان کرد: همچنین آزمون مرحله اول هفدهمین المپیاد نیمه متمرکز علمی دانشجویی کشور در روزهای 7 و 8 اردیبهشت‌ 91 در 8 قطب کشوری دانشگاههای تربیت مدرس، مازندران، فردوسی مشهد، تبریز، اصفهان، شیراز، شهیدباهنر کرمان و بوعلی سینا همدان برگزار شد.

توکلی با اشاره به اعلام نتایج آزمون مرحله اول المپیاد متمرکز علمی دانشجویی کشور، گفت: فهرست اسامی 219 نفر در 16 کدرشته محل از 17 کدرشته محل اعلام شد و نتایج پذیرفته شدگان مرحله اول طراحی صنعتی نیز 17 تیرماه اعلام شده است.