وزیر کشور عازم ایروان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، مصطفی محمد نجار وزیر کشور در این دیدار دو روزه با سرج سرکسیان رئیس جمهور، رئیس مجلس، وزرای مدیریت منطقه ای، انرژی و منابع طبیعی، وضعیت فوق العاده و رئیس پلیس ارمنستان دیدار و گفتگو خواهد کرد.

تبادل نظر و گفتگو در خصوص توسعه همکاریهای امنیتی و انتظامی مبارزه با مواد مخدر، جرائم سازمان یافته و مدیریت بحران و گسترش مناسبات و مبادلات مرزی و استانی از محورهای اصلی این دیدارها می باشد.

بنابراین گزارش ، در آستانه سفر وزیر کشور، علی عبداللهی معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور نیز روز شنبه در راس هیاتی وارد ایروان شده است.