نخستین کنگره "نخبگان روستایی" در مشهد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین کنگره نخبگان فرهنگی و هنری روستا یی و عشایری سراسر کشور یکشنبه شب با حضورحجت الاسلام حمید رضا ارباب سلیمانی، دبیر ستاد عالی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور، و 500نفراز نخبگان مسجدی روستایی در مشهد به مدت چهار روز آغاز به کار کرد.

اختتامیه کنگره نخبگان روستایی 20 تیرماه با حضور محمد حسینی، وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی، حجت الاسلام حمید رضا سلیمانی، دبیر ستاد عالی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور در محل تالار ابن هیثم مرکز تربیت معلم شهید بهشتی مشهد برگزار می شود.

در این کنکره برای بهره مندی نخبگان روستایی از برنامه های متنوع 48 کارگاه پیش بینی شده است که شرکت کنندگان درنخستین کنگره نخبگان روستایی در طول برگزاری این کنگره ازبرنامه های متنوع آموزشی که با حضور اساتید و صاحب نظران و در قالب کارگاه های تخصصی استفاده کنند.

کنگره نخبگان فرهنگی و هنری روستایی و عشایری سراسر کشور با هدف شناسایی استعداد ها و توانایی آگاهی دادن جوانان روستایی در زمینه های مختلف به مدت چهار روز در مشهد در حال برگزاری است.

در این کنگره علاوه بر اجرای برنامه های متنوع فرهنگی و آموزشی همایش های عمومی باسخنرانی اساتید برجسته حوزه و دانشگاه برای آگاه سازی نخبگان روستایی و شناساندن راهکار های ترویج فرهنگ مسجد برگزار می شود.