بسته بندی صنایع دستی هنوز به مرحله تولید انبوه نرسیده است

محمدحسن صالحی‌مرام با بیان اینکه در حوزه بسته بندی صنایع دستی ضعف داریم به خبرنگار مهر گفت: یکی از دلایلی که در حوزه صادرات صنایع دستی ضعف داریم نبود بسته بندی مناسب برای هنر فاخر ایرانی است.

وی گفت: سازمان میراث فرهنگی، یک سازمان حامی است و صد در صد مسائل مربوط به صنایع دستی کشور توسط بخش خصوصی اداره می شود و ما تنها حمایت می کنیم. به همین دلیل به تازگی جشنواره ای با موضوع بسته بندی صنایع دستی برگزار کرده ایم تا تبادل اطلاعات را میان تولید کنندگان بسته بندی صنایع دستی و متقاضیان ایجاد کنیم. در این جشنواره کارگاههای آموزشی متعددی را با حضور کارشناسان ذی ربط پیش بینی کرده ایم تا شرکت کنندگان در استانهای کشور با اخرین دستاوردها در این حوزه آشنا شوند.

معاون سازمان میراث فرهنگی افزود: اگر بتوانیم موضوع صنایع دستی را حل کنیم در بحث صادرات آن قدمهای بزرگی را برداشته ایم.

صالحی مرام درباره اینکه پیش از این نیز در طراحی بسته بندی برای برخی از محصولات صنایع دستی کارهایی انجام شده بود گفت: هیچ گاه این طرح ها به صورت جدی تعریف نشده اند و کاری که به صورت عملیاتی انجام شده باشد تقریبا صفر بوده است. در زمینه تولید صنایع دستی کارهای تحقیقاتی خوبی انجام و ایده های خوبی هم داده شده است اما محدود به غرفه های کوچکی در حاشیه نمایشگاهها بوده و هیچ وقت به تولید انبوه نرسیده است.

وی با بیان اینکه تمام توان خود را به کار گرفته ایم که شاهد ارتقای صنایع دستی و هنرهای سنتی باشیم گفت: امسال 500 میلیارد تومان برای گسترش صنایع دستی در کشور پیش بینی شده است بنابراین برای اولین بار می توانیم بگوییم گامی جدی برای ارتقای صنایع دستی برداشته شده است.

صالحی مرام، صنایع دستی ایران را به لحاظ مرغوبیت و تنوع دارای رتبه برتر در جهان دانست و گفت: حیف است این همه زیبایی در قالب های زیبا و بسته بندی مناسب قرار نگیرد. بسته بندی یک هنر فاخر در پلاستیک در شان صناعات زیبای هنرمندان ایرانی نیست. بلکه باید بسته بندی این محصولات نیز جزو صنایع دستی باشند.

معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی درباره اینکه برخی معتقدند نرخ بسته بندیها باعث افزایش نرخ صنایع دستی می شود گفت: محصولات صنایع دستی صرفا هنری، تنها مصرفی و یا جزو محصولات هنری مصرفی هستند بنابراین بسته بندی صنایع دستی محدود به کالاهای صرفا هنری است که نمونه آن در جهان پیدا نمی شود. بسته بندی کالاهای مصرفی نیز باید به صورتی باشد که از محل تهیه آن تا منزل به سلامت برسد.

معاون صنایع دستی تصریح کرد: ایران کالاهای عادی و معمولی مانند سفال را به دنیا صادر نمی کند به همین دلیل نیازی نیست که برای همه کالاها حتی کالاهای مصرفی هم بسته بندی طراحی شود.