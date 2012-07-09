زمان و شرایط اسکان تابستانی دانشجویان در کوی دانشگاه تهران اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، تمامی ساختمان‌های خوابگاه‌های دانشگاه تهران از تاریخ7 تیر91 تا پایان شهریورماه سال جاری به دلیل تعمیرات و بازسازی کامل خوابگاه‌ها تعطیل است بنابراین تنها برخی از دانشجویان بر حسب ضرورت مجاز به اسکان تابستانی ( 29تیر 91 لغایت 22شهریور91) هستند.

بنابر مصوبه هیات رئیسه دانشگاه تهران، کلیه خوابگاه‌های این دانشگاه از تاریخ 7 تا 28 تیر ماه تعطیل است.

دانشجویان واجد شرایط ثبت نام اسکان تابستانی شامل دانشجویان دکتری ورودی 87 و 88، دانشجویان دکتری حرفه ای ورودی 85 و همچنین دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 89 هستند. همچنین دانشجویان دکتری ورودی‌های 89 و 90 که از پروپوزال خود دفاع کرده باشند.

در این میان ارائه معرفی نامه از دانشکده مربوطه از طریق اتوماسیون اداری تا قبل از شروع ثبت نام توسط دانشجویان الزامی است.

دانشجویان دکتری ورودی های ماقبل 87، دکتری حرفه ای ورودی 84 و کارشناسی ارشد ورودی 88 که تاریخ دفاع از رساله یا پایان نامه آنها تا قبل از پایان شهریورماه مشخص شده باشد، می‌توانند بعد از پایان تعطیلات خوابگاه‌ها در تاریخ 28 تیرماه مجوز سکونت خود را به مدت 20 روز قبل از دفاع، از مدیریت کوی دریافت کنند. در این راستا ارائه معرفی‌نامه از دانشکده مربوطه از طریق اتوماسیون اداری هنگام ثبت‌نام الزامی است.

به دانشجویان کارشناسی متقاضی سکونت که دارای واحد کارآموزی باشند نیز در صورت وجود ظرفیت، بعد از تعطیلات خوابگاه، مجوز سکونت داده خواهد شد برای این دسته از دانشجویان نیز ارائه معرفی نامه به صورت اتوماسیونی الزامی است.

همچنین دانشجویانی که تاریخ دفاع از رساله، پایان نامه و یا مهلت کاروزی آنها تا قبل از پایان تعطیلات خوابگاه‌ها باشد، می‌توانند با مراجعه به دفتر پذیرش جهت دریافت معرفی‌نامه (با پرداخت هزینه شخصی) به خوابگاه خودگردان مراجعه کنند. برای این گروه از دانشجویان نیز ارائه معرفی نامه از دانشکده مربوطه از طریق اتوماسیون اداری الزامی است.

دانشجویان می‌توانند از تاریخ 29 تیر ماه تا 22 شهریور ماه در یکی از خوابگاه های سپهر و یا فردوسی (ویژه پسران) و مجتمع خوابگاهی فاطمیه (ویژه دختران) سکونت کنند. در این مرحله هزینه اسکان به صورت کامل دریافت می شود.

دانشجویان می توانند از دهه دوم مرداد ماه در کوی دانشگاه (ویژه پسران) اقدام به سکونت کنند و در این مرحله هزینه اسکان به صورت روز شمار دریافت خواهد شد.