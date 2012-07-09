سرشماری تابستانی حیات وحش در استان فارس آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی ابراهیمی کارنامی در خصوص نحوه اجرا و زمانبندی آن گفت: سرشماری جمعیت حیات وحش استان سالانه انجام خواهد گرفت که هم اکنون سرشماری از تیر ماه در مناطق شامل منطقه حفاظت شده، پارکهای ملی، پناهگاه حیات وحش، و همچنین مناطق شکار ممنوع آغاز شده و تا مردادماه به مدت یک ماه ادامه خواهد داشت.

وی همچنین گفت: سرشماری جمعیت حیات وحش استان توسط حوزه معاونت طبیعی اداره کل متشکل از کارشناسان محیط زیست طبیعی و ماموران اجرایی گارد محیط زیست انجام می شود و هدف این کار برآورد جمعیت حیات وحش استان ، کسب اطلاع از وضعیت زاد و ولد حیوانات نسبت به سال گذشته، بررسی عوامل تهدید و نقاط قوت مناطق و شناسایی مناطق مستعد جهت ارتقای سطح حفاظتی وشناسایی زیستگاههای مناسب و مستعد جهت احیاء جمعیت گونه های متنوع پستاندار است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست فارس همچنین تصریح کرد: سرشماری جمعیت حیات وحش از مناطق تحت مدیریت سازمان محیط زیست به صورت سراسری در کشور انجام می شود اما در مناطق سردسیر زودتر از مناطق گرمسیر صورت می گیرد.

وی افزود: در طول حدود یک ماه، سرشماری حیات وحش به صورت همزمان در کلیه مناطق تحت مدیریت و شکار ممنوع شامل پارک ملی بمو بهرام گور، میانجنگل فسا، خرمنکوه، آبشار مارگون، بهشت گمشده، بصیران اقلید، توت سیاه ، دره باغ بوانات، میانکتل، بیدبیده آباده، پادنا، مل بلند فیروزآباد، کوه دراء ممسنی، چاه نفت ، کوه سیاه ارسنجان کوهستان ، مزایجان داراب، کوه گرم جهرم، بختگان، ، خرمنکوه، هرمد لارستان، کوه هوا و تنگ خور و... انجام خواهد شد.

به گفته ابراهیمی طی این سرشماری تعداد حیات وحش استان شامل کل و بز، آهو، جبیر، گورخر، گوزن زرد، قوچ و میش، شغال، روباه ، گرگ، تشی، گراز، پلنگ، خرس قهوه ای و سایر گونه ها مشخص خواهد شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس گفت: سر شماری در دو میلیون هکتار از کل مساحت استان فارس درقالب مناطق چهارگانه (مناطق حفاظت شده، پارک ملی ، پناهگاه حیات وحش) و 16منطقه شکار ممنوع صورت می پذیرد.

وی افزود: استان فارس دارای اقالیم مختلف با توپوگرافی متنوع است و بدین جهت کلکسیونی از تنوع زیستی کشور را در خود جای داده است، این استان با داشتن 56 گونه پستاندار ، میزبان حدود 1.34درصد کل گونه های پستاندار ایران است که حفاظت از گونه های ارزشمند و در معرض تهدیدی چون آهو، قوچ و میش، کل و بز، گورخر ایرانی، گوزن زرد ایرانی، پلنگ، خرس قهوه ای و ... از اهداف عمده و اولویت های کاری این اداره کل محسوب می شود.