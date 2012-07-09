به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا خلخالی روز دوشنبه در نشست هماهنگی برنامه های گرامیداشت سالگرد اقامه اولین نماز جمعه در محل دفتر شورای سیاست گذاری ائمه جمعه استان سمنان با عنوان اینکه نماز جمعه پیوند دهنده مردم با ولایت و حاکمیت است، افزود: نماز جمعه بین جوامع اسلامی وحدت و هماهنگی ایجاد می کند.

به گفته وی، ائمه جمعه حافظان سنگر مقدس نماز جمعه هستند و در شکل گیری افکار سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مردم نقش بسزایی دارند.

خلخالی نماز جمعه را منبعی قابل اعتماد یاد کرد که در آن نمازگزاران، مسائل و مشکلات کشور و جهان اسلام را از تریبونی صادق و صحیح می شنوند.

مسئول دفتر شورای سیاستگذاری نماز جمعه استان سمنان نیز در این نشست گفت: تجلیل از فعالان نماز جمعه و ائمه جمعه پیشین از مهمترین ویژه برنامه های گرامیداشت سالگرد برگزاری اولین نماز جمعه و نیز دهه تکریم مساجد در استان است.

محمد حسن پیرچه عنوان کرد: دهه تکریم مساجد از فردا سه شنبه آغاز می شود و مردم در آستانه ماه مبارک رمضان، خانه خدا را آماده استقبال از مهمانان الهی می کنند.

وی با بیان اینکه نماز جمعه در 17 شهر و مرکز بخش استان سمنان برگزار می شود، افزود: برای برپایی نماز جمعه همه هفته 600 نفر به عنوان خادمان نماز جمعه فعالیت دارند.

به گزارش مهر، دهه تکریم مساجد از فردا سه شنبه آغاز می شود و پنجم مرداد ماه سالگرد اقامه اولین نماز جمعه به امامت آیت الله طالقانی است.