120 میلیارد ریال اعتبار به انتقال خون خراسان رضوی اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا عبدالملکی اظهار داشت: از این میزان 70 میلیارد ریال برای تجهیز چهار مرکز جمع آوری خون در مشهد و سه مرکز انتقال خون در شهرستان های نیشابور، تربت حیدریه و سبزوار در سال جاری اختصاص یافت.

وی افزود: 50 میلیارد ریال نیز برای خرید 118 مورد تجهیزات مورد نیاز این اداره کل در سال جاری و آینده تخصیص پیدا کرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خراسان رضوی گفت: احداث خوابگاه های دانشجویی در دانشگاه های علوم پزشکی گناباد، تربت حیدریه و نیشابور در سال 91 از دیگر مصوبات هیات دولت در حوزه وزات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بود.

عبدالملکی اظهار کرد: احداث و تجهیز شبکه بهداشت و درمان در شهرستان های طرقبه شاندیز، تایباد، زاوه، بجستان، جغتای، خوشاب، جوین، فیروزه و باخرز طی سال جاری و سال آینده به تصویب هیئت دولت رسید.

وی تصریح کرد: تامین آمبولانس و سایر تجهیزات مورد نیاز پایگاه های اورژانس شهری و جاده ای احداثی توسط استان بر اساس نظام سطح بندی خدمات طی امسال و سال آینده مصوب شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خراسان رضوی اظهار داشت: ارتقای بیمارستان 160 تختخوابی نیشابور به 320 تختخوابی، شروع احداث بیمارستان 64 تختخوابی شهرستان طرقبه شاندیز، تامین یک دستگاه MRI برای دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه و صدور مجوز ایجاد دانشکده دندانپزشکی سبزوار توسط بخش غیردولتی نیز از تصویب هیئت دولت گذشت.

عبدالملکی گفت: مطالعه و احداث بیمارستان جایگزین جامعه زنان و بیمارستان جایگزین سرطان در شهرک سلامت در سال های 91 تا 93، تکمیل بیمارستان اکبر در این شهرک و صدور مجوز ایجاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه بین المللی امام رضا(ع) از دیگر مصوبات هیئت دولت در حوزه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بود.

گفتنی است بررسی، مطالعه و اجرای ساختمان ادرای و آموزشی دانشکده بهداشت تایباد، احداث مرکز درمان گستر شبانه روزی بالاولایت باخرز، تاسیس دانشکده پرستاری و مامایی در شهرستان جوین، ارتقای مرکز درمان بستر شهرستان خوشاب به بیمارستان 32 تختخوابی، راه اندازی و تجهیز بیمارستان 32 تختخوابی رشتخوار، ایجاد درمانگاه شبانه روزی در بخش سلیمان شهرستان زاوه، ایجاد بیمارستان 32 تختخوابی در شهرستان های زاوه و فیروزه، ایجاد یک بیمارستان 96 تختخوابی در شهرستان های طرقبه شاندیز، ارتقای دانشکده پرستاری و فوریت های پزشکی شهرستان تربت جام به دانشکده علوم پزشکی و ایجاد مرکز درمان بستر شبانه روزی در شهر مشهد ریزه از دیگر مصوبات در این حوزه است.