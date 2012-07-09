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۱۹ تیر ۱۳۹۱، ۱۲:۱۹

120 میلیارد ریال اعتبار به انتقال خون خراسان رضوی اختصاص یافت

120 میلیارد ریال اعتبار به انتقال خون خراسان رضوی اختصاص یافت

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار خراسان رضوی از اختصاص 120 میلیارد ریال اعتبار به اداره کل انتقال خون استان در سفر چهارم هیئت دولت به خراسان رضوی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا عبدالملکی اظهار داشت: از این میزان 70 میلیارد ریال برای تجهیز چهار مرکز جمع آوری خون در مشهد و سه مرکز انتقال خون در شهرستان های نیشابور، تربت حیدریه و سبزوار در سال جاری اختصاص یافت.

وی افزود: 50 میلیارد ریال نیز برای خرید 118 مورد تجهیزات مورد نیاز این اداره کل در سال جاری و آینده تخصیص پیدا کرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خراسان رضوی گفت: احداث خوابگاه های دانشجویی در دانشگاه های علوم پزشکی گناباد، تربت حیدریه و نیشابور در سال 91 از دیگر مصوبات هیات دولت در حوزه وزات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بود.

عبدالملکی اظهار کرد: احداث و تجهیز شبکه بهداشت و درمان در شهرستان های طرقبه شاندیز، تایباد، زاوه، بجستان، جغتای، خوشاب، جوین، فیروزه و باخرز طی سال جاری و سال آینده به تصویب هیئت دولت رسید.

وی تصریح کرد: تامین آمبولانس و سایر تجهیزات مورد نیاز پایگاه های اورژانس شهری و جاده ای احداثی توسط استان بر اساس نظام سطح بندی خدمات طی امسال و سال آینده مصوب شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خراسان رضوی اظهار داشت: ارتقای بیمارستان 160 تختخوابی نیشابور به 320 تختخوابی، شروع احداث بیمارستان 64 تختخوابی شهرستان طرقبه شاندیز، تامین یک دستگاه MRI  برای دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه و صدور مجوز ایجاد دانشکده دندانپزشکی سبزوار  توسط بخش غیردولتی نیز از  تصویب هیئت دولت گذشت.

عبدالملکی گفت: مطالعه و احداث بیمارستان جایگزین جامعه زنان و بیمارستان جایگزین سرطان در شهرک سلامت در سال های 91 تا 93، تکمیل بیمارستان اکبر در این شهرک و صدور مجوز ایجاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه بین المللی امام رضا(ع) از دیگر مصوبات هیئت دولت در حوزه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بود.

گفتنی است بررسی، مطالعه و اجرای ساختمان ادرای و آموزشی دانشکده بهداشت تایباد، احداث مرکز درمان گستر شبانه روزی بالاولایت باخرز، تاسیس دانشکده پرستاری و مامایی در شهرستان جوین، ارتقای مرکز درمان بستر شهرستان خوشاب به بیمارستان 32 تختخوابی، راه اندازی و تجهیز بیمارستان 32 تختخوابی رشتخوار، ایجاد درمانگاه شبانه روزی در بخش سلیمان شهرستان زاوه، ایجاد بیمارستان 32 تختخوابی در شهرستان های زاوه و فیروزه، ایجاد یک بیمارستان 96 تختخوابی در شهرستان های طرقبه شاندیز، ارتقای دانشکده پرستاری و فوریت های پزشکی شهرستان تربت جام به دانشکده علوم پزشکی و ایجاد مرکز درمان بستر شبانه روزی در شهر مشهد ریزه از دیگر مصوبات در این حوزه است.

کد مطلب 1645535

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