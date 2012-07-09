دردسرهای یک نویسنده برای نامگذاری کتابش/ با کلمه «خیاط» جمله بساز!

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابوالفضل هادی‌منش که آثار فراوانی را در حوزه‌های مذهبی در کارنامه دارد، کتابی درباره شیخ رجبعلی نکوگویان معروف به رجبعلی خیاط در دست انتشار دارد که هنوز با ناشر خود درباره نام کتاب به نتیجه قاطعی نرسیده است.

در حالی که قبلاً این شخصیت عرفانی (شیخ رجبعلی خیاط) دستمایه داستان‌نویسی سمیرا اصلان‌پور در کتاب «خیاط شهر ما» قرار گرفته، این بار ابوالفضل هادی منش نیز قلم خود را با محوریت شیخ آزموده و کتابی را به انتشارات جمال قم تحویل داده است، اما هنوز نام آن قطعی نشده و نویسنده برای جلوگیری از شباهت اسمی کتابش با اثر قبلی در تلاش است.

«یک خیاط یک جهان حرف»، «او که خیاط نماند» و «خیاط خوب شهر ما» نام‌هایی هستند که به هادی‌منش پیشنهاد شده، اما ناشر روی سومین اسم نظر دارد که فعلا نویسنده درباره انتخاب این نام برای کتابش به نتیجه نرسیده است.

این در حالی است که «خیاط شهر ما» نوشته سمیرا اصلان‌پور نیز حاصل تلفیق دو کتاب «هفت دریا شبنم» و «یک شهر، یک خیاط» است که داستان‌واره‌هایی از زندگی رجبعلی نکوگویان، عارف معاصر و معروف به شیخ رجبعلی خیاط را دربردارد.

این کتاب سال گذشته از سوی سازمان فرهنگی ـ هنری شهرداری تهران رونمایی شد و به همت نشر شهر به بازار کتاب راه یافت.

رجبعلی نکوگویان زاده ۱۲۶۲ تهران و فرزند یک پیشه‌ور بود. او در روز دهم شهریور ۱۳۴۰ هجری شمسی و در سن ۷۹ سالگی درگذشت. او را از عارفان دانسته‌اند که توانایی شناسایی باطن افراد و اصطلاحاً چشم برزخی داشته است. مزار این عارف مردمی در ابن‌بابویه تهران است.