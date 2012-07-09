هیات مدیره پتروشیمی تبریز به دستور وزیر نفت عمل نمی کند

به گزارش خبرگزاری مهر ، اکبر محمودی پیش از ظهر امروز دوشنبه در دیدار با میرهادی قره سید رومیانی نماینده مردم تبریز اذرشهر و اسکو در مجلس وشرای اسلامی با اعلام این خبر افزود: پرافتخارترین تیم باشگاهی ایران در حال حاضر با نظر شخصی بعضی از عزیزان هیات مدیره که اغلب غیربومی و غیراشنا با ضرورتهای ورزش استان هستند با کم لطفی خود باعث انحلال تیم دوچرخه سواری پتروشیمی تبریز برترین تیم دوچرخه سواری آسیا در طول 4 سال گذشته می شوند.

وی افزود : وزیر نفت در پاسخ به نامه کتبی استانداری و نمایندگان مجلس شورای اسلامی آذربایجانشرقی دستور ادامه فعالیت تیم پتروشیمی تبریز در بخش دوچرخه سواری و حضور قوی در آسیا داده است و مدیرعامل پتروشیمی ایران نیز تاکید بر فعالیت دارد ولی با این حال توجهی به آن نشد.

وی تصریح کرد : با این حال تیم پتروشیمی تبریز به رکابزنان خارجی نیاز ندارد و با رکابزنان بومی خود در معتبرترین تور بین المللی آسیا تور کینگ هایلگ چین پیشتاز است و این نشان از توان بالای رکابزنان تبریز و استان بوده و آذربایجانشرقی را به عنوان قطب دوچرخه سواری در کشور و حتی آسیا نشان می دهد.

محمودی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص وضعیت میلاد وزیری کماندار المپیکی خط خوره از المپیک اشاره کرد و گفت : در اولین ساعات اعلام خبر حذف میلاد وزیری از المپیک ، مذاکرات سریع با شجاعی سرپرست فدراسیون تیرو کمان انجام گرفت و مراتب نگرانی و علت حذف نام میلاد وزیری از المپیک 2012 لندن اعلام و از عملکرد فدراسیون در این زمینه انتقاد شد که خواست این ورزشکار تبریزی در خصوص حضور مربی کره ای غیر منطقی نبوده و شاید کار با این مربی برای این ورزشکار المپیکی راحت تر بوده است.

وی تصریح کرد: در ادامه مراتب را به اطلاع دکتر بیگی استاندار آذربایجانشرقی رسانده و طی 2 نوبت با مهندس علی آبادی رییس کمیته ملی المپیک کشور در حضور پدر میلاد وزیری مذاکراتی انجام گرفت و سپس برای پیگیری های بیشتر مشکل میلاد وزیری به اطلاع نمایندگان مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی رسید و نمایندگان مجلس در حال حاضر نیز پیگیر موضوع با مکاتبات لازم از سوی مجلس هستند و تا بدین لحظه مهندس علی آبادی قول همکاری و رسیدگی به رفع مشکلات را داده اند که به جد و از سوی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و استاندار آذربایجانشرقی پیگیری می شود.