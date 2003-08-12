پوراحمدي: تلاش آمريكا در جهت كاهش آستانه تحمل در ايران است

وي درگفتگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري "مهر" افزود: معتقدان به انقلاب و دولتمردان كشور بايد سعي كنند هوشياري كامل خود را حفظ كنند و مردم نيز بايد هوشيار باشند تا اين آستانه تحمل بالا نگه داشته شود و در كنار مقاومت هايي كه صورت مي گيرد در عين حال راهكارهاي جديدي براي جايگزيني آن چيزي كه آمريكا از ايران دريغ مي كند، پيدا كرد كه اين مي تواند شيوه ديگري براي افزايش آستانه تحمل باشد.

به نظر مي رسد آمريكا در ابتداي پيروزي انقلاب قصد داشت شيوه اي مشابه نحوه عملكرد خود در كودتاي 28 مرداد سال 1332 را عليه ايران به كار گيرد، اما پس از اينكه اين تلاش به نتيجه اي نرسيد تحولاتي كه در سيستم بين المللي رخ داده بود و واقعيت هاي جهان امروز آمريكا را متقاعد كرد كه از شيوه اي ديگر براي اين كار استفاده كند.

پوراحمدي تاكيد كرد: در سالهاي اول انقلاب آمريكايي ها فكر مي كردند مي توانند با ايران كنار بيايند بعد از اينكه به اين نتيجه رسيدند كه موفق به اين اقدام نخواهند شد تصميم به برخورد جدي گرفتند كه تحميل جنگ عراق عليه ايران از شواهد اين مساله است.

اين كارشناس مسايل استراتژيك ادامه داد: آن چيزي كه در حال حاضر آمريكايي ها به عنوان استراتژي در پيش گرفته اند اين است كه ايران را در يك سيستم بين المللي محاصره كنند و از اين طريق هزينه هاي خود را در برخورد با ايران كاهش دهند وديگران را نيز در اين مساله شريك كرده و ضربات كارآمدتري به ايران وارد آورند.

وي در ادامه ابزارهاي سياسي، امنيتي، نظامي و اقتصادي را از ابزارهايي دانست كه آمريكا براي مقابله با جمهوري اسلامي ايران بكار مي برد و خاطرنشان كرد: اين ابزارها در مقايسه با كودتاي 28 مرداد كه ابزارها فقط نظامي و محدود بودند بسيار گسترده تر شده است.

وي تاكيد كرد: آمريكا از يك طرف از تكنولوژي هاي ارتباطي مانند روزنامه ها، شبكه هاي خبري به عنوان ابزار براي مقابله با ايران استفاده مي كند، و از سوي ديگر با گسترش افكار آزاد يخواهانه و روشنفكرانه كه واقعيات سيستم بين الملل را نمي دانند براي رسيدن به اهداف خود استفاده مي كند.

پوراحمدي محدود كردن دسترسي ايران به منابع اقتصادي و پولي و مالي بين المللي را يكي ديگر از ابزارهاي آمريكا دانست.

وي اضافه كرد: اگر فرض كنيم عده اي را در مدت زمان طولاني گرسنه نگه دارند هر چقدر كه آنان افراد معتقد و پايمردي باشند پس از مدتي پايشان مي لرزد ، يعني اگر امروز مردم ما دسترسي به وسايل پيشرفته نداشته باشند ممكن است آستانه تحمل آنان كاهش يابد.

پوراحمدي ادامه داد: حالا كه دسترسي به تكنولوژي هاي پيشرفته محدود مي شود، يا بايد اين محدوديت را با تقويت فعاليتهاي داخلي جايگزين كرد و يا اين محدوديت ها را با همكاري كشورهاي ديگر به نوعي جايگزين كرد.

وي همچنين اقدامات آمريكا عليه جمهوري اسلامي ايران را تنها مختص به استحاله فرهنگي و فروپاشي از درون ندانست و گفت: آمريكا از روش هاي مختلف براي مقابله با جمهوري اسلامي ايران استفاده مي كند كه تنها بخشي از اين فعاليت ها استحاله فرهنگي و فروپاشي از درون است.

اين كارشناس مسايل استراتژيك تاكيد كرد: اگر ما روي يكي از اين روشها تمركز كنيم از ساير محورها غافل شده و از آن نقاط آسيب پذير خواهيم بود.



