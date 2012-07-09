به گزارش خبرنگار مهر،‌ "از آنجایی که ماهیت ذاتی پوستر، ارتباط با مخاطب عام است، بر آن شدیم تا آثار برتر این دوره از جشنواره تنها محدود به گالری‌ها نشود و نمایش خیابانی هم داشته باشد. نمایشگاه‌های خیابانی در سراسر دنیا به طور معمول دارای ویژگی‌هایی هستند که متاسفانه در ایران چنین مکان‌های مشخصی وجود ندارد اما تمام تلاش ما این است که در خیابان ولیعصر(عج) مکانی با کمترین بار ترافیکی، برای نمایش این پوسترها انتخاب شود." این‌ها نقل قول‌ امیر عبدالحسینی؛ دبیر هنری جشنواره ملی پوستر طلوع است که در نشست خبری این برنامه در سازمان زیباسازی شهرداری بر زبان آورد.

عبدالحسینی در این مورد به خبرنگار مهر گفت: قرار بر این بود که این پوسترها و یا بخش منتخب آنها را در اختیار زیباسازی قرار دهیم تا به صورت پوستر برکنار خیابان‌های تهران نصب شوند اما مسئولان این سازمان این وعده را عملی نکردند.

بیشتر جشنواره‌ها و برنامه‌های هنری را نهادهای دولتی برگزار می‌کنند اما کانون فرهنگی هنری "طلوع" این بار به‌عنوان یک نهاد خصوصی و فرهنگی متولی برگزاری جشنواره شد و سازمان زیباسازی و شهرداری منطقه 9 نیز حمایت مالی از این رویداد هنری را عهده‌دار شد. اما گویا بعد از برگزاری رسمی جشنواره، سازمان زیباسازی به وعده خود وفا نکرده و پوسترها تنها در فرهنگسرای بهمن روی دیوار رفته‌است.



این دوسالانه با مشارکت کانون فرهنگی هنری طلوع، شهرداری منطقه ۹، سازمان زیباسازی شهر تهران، فرهنگسراهای بهمن و رویش و موسسه تبیان برگزار شده است.



موضوعات این جشنواره در قالب پنج محور اصلی "طلوع ‌می‌کند آن آفتاب پنهانی"، "دعا پشت دعا برای آمدنت"، "بر پشت ستم کسی تبر خواهد زد"، "خدا کند دل من منتظر بماند سرخ"، "تو در کنار من و این نگاه من به کجاست؟" بودند که بر طبق این پنج گزاره هنرمندان آثار خود را برای دبیرخانه جشنواره ارسال کردند.



ولی اکنون و بعد از گذشت چندین روز از برگزاری این جشنواره کسی خبری از نمایش این پوسترها در سطح شهر ندارد و تلاش خبرنگار مهر برای ارتباط با مدیران سازمان زیباسازی شهر تهران نیز بی‌نتیجه ماند.



قرار بر این بود که پوسترهای این جشنواره چاپ و در سطح شهر به نمایش درآید ولی هنوز خبری از این اتفاق نیست و زمان این جشنواره نیز رو به پایان است.