انتخابات آمریکا یک همه پرسی برای سیاست های شکست خورده اوباما است

به گزارش خبرگزاری مهر، "جان بونر" در مصاحبه با دیلی تلگراف، گفت : در انتخابات ماه نوامبراغلب جمهوریخواهان بیش از آنکه بخواهند از میت رامنی حمایت کنند قصد اعتراض به باراک اوباما را دارند.

رئیس مجلس نمایندگان آمریکا که از وی به عنوان قدرتمندترین چهره جمهوریخواهان یاد می شود در پاسخ به این پرسش که آیا مردم نامزد جمهوریخواهان در انتخابات ریاست جمهوری را دوست دارند گفت : نه، ما فقط سیاستمدار هستیم و درسیاست دوست داشتن معنا ندارد. من انتخاب نشده ام تا نقش خدا را بازی کنم. مردم آمریکا ممکن است عاشق رامنی نشوند.

"جان بونر" رئیس مجلس نمایندگان آمریکا

به نوشته دیلی تلگراف، رامنی فرماندار سابق ماساچوست که با پرداختن به فعالیت های اقتصادی خصوصی توانسته 250 میلیون دلار سرمایه جمع آوری کند بدلیل رفتار خشک خود نتوانسته در میان افکار عمومی جایگاه خوبی را بدست بیاورد.

بونر در این مصاحبه با اشاره به این ویژگی رامنی گفت : رامنی تعدادی دوست، فامیل و هوادار دارد که آنها به وی علاقمند هستند . اما انتخابات ریاست جمهوری درباره دوست داشتن افراد نیست. این انتخابات همانند یک همه پرسی درباره سیاست های اقتصادی شکست خورده اوباما خواهد بود.

به نوشته دیلی تلگراف، این سخنان بونر در حالی عنوان می شود که در یک هفته گذشته کشمکش زیادی میان جمهوریخواهان و دموکرات ها بویژه بر سر مسائل اقتصادی و طرح های اشتغال زایی اوباما وجود داشت از همین رو علاوه بر جمهوریخواهان، محافظه کاران نیز معتقدند که رامنی برای پیروزی بر اوباما بهتر است بر روی مواردی چون بحران بیکاری و لزوم اصلاحات اقتصادی متمرکز شود.

برهمین اساس برخی کارشناسان خواستار ایجاد تغییر در تیم انتخاباتی رامنی شده اند و برای مثال، "جک ولچ" از محافظه کاران شناخته شده و مدیر اجرایی سابق شرکت جنرال الکتریک از رامنی خواسته تا تیم انتخاباتی خود را تغییر داده و از افرادی جدیدی استفاده کند. به گفته ولچ برخی از اعضای این تیم از زمان فرمانداری رامنی در ماساچوست همراه او بوده اند.

به نوشته این روزنامه، اوباما در ماه های اخیر با دو راه کار یکی قانونی اعلام کردن حق ازدواج همجنسگرایان و دیگری صدور مجوز کار برای مهاجران جوان، توانسته در وضعیت بهتری نسبت به رامنی قرار بگیرد.

در همین رابطه نظرسنجی های جدید حکایت از این نکته دارد که 59 درصد از رای دهندگان ثبت شده در سراسر ایالات متحده که خود را دموکرات معرفی کرده اند در خصوص انتخابات ماه نوامبر بسیار مشتاق تر از جمهوریخواهان بودند در حالیکه این میزان در ماه نوامبر 46 درصد بود.

اما فقط 51 درصد از رای دهندگان ثبت شده که خود را جمهوریخواه معرفی کرده بودند اعلام کردند که علاقمند به شرکت در انتخابات ماه نوامبر هستند. این آمار با آمار اعلام شده در ماه مارس تفاوتی نداشت.

بر اساس نتایج این نظرسنجی که در هفته گذشته اعلام شده، اوباما در میان رای دهندگان میانه رو نیز وضعیت بهتری نسبت به رامنی دارد بطوریکه 55 درصد آنها طرفدار اوباما و 40 درصد طرفدار رامنی هستند.

اما در میان رای دهندگان مستقل ( رای دهندگانی که گرایشی به دموکرات ها یا جمهوریخواهان ندارند ) وضعیت رامنی بهتر از اوباماست بطوریکه 49 درصد آنها طرفدار رامنی و 42 درصد طرفدار اوباما هستند.