  1. اقتصاد
۱۹ تیر ۱۳۹۱، ۱۲:۳۳

درگفتگو با مهر اعلام شد؛

جزئیات بسته ویژه تحریمی مجلس/ رئیس جمهور نفت می‌فروشد

جزئیات بسته ویژه تحریمی مجلس/ رئیس جمهور نفت می‌فروشد

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس با بیان جزئیاتی از بسته ویژه تحریمی پارلمان خبر داد که براساس یکی از بندهای آن، استفاده از ظرفیت عالی ترین مقام اجرایی کشور یعنی رئیس جمهور به‌جای وزارت نفت برای فروش نفت است.

علی مروی در گفتگو با مهر درخصوص برنامه های این کمیسیون برای مقابله با تحریمهای نفتی اظهارداشت: مسئله تحریمها مسئله تازه ای نیست و جمهوری اسلامی ایران همواره در معرض تحریم دشمنان خود بوده است.

وی با بیان اینکه اعضای کمیسیون انرژی مجلس درحال تهیه بسته مقابله با تحریمهای نفتی هستند، گفت: این بسته نفتی درحدود 7 تا 8 ماده دارد که هنوز به تصویب نهایی نمایندگان نرسیده است.

نماینده منتخب مردم نیشابور در مجلس نهم برخی از مواد این بسته نفتی را مورد اشاره قرار داد و افزود: موضوعات مختلفی از جمله فعال‌سازی ظرفیت شرکتهای بیمه ای داخلی برای بیمه کردن نفتکش‌ها در این بسته گنجانده شده است به طوری‌که در اولین فرصت روسای شرکتهای بیمه ای کشور را برای این منظور به کمیسیون دعوت خواهیم کرد تا در رابطه با این موضوع مهم تصمیم گیری شود.

وی گفت: موضوع دیگری که در این بسته گنجانده شده است، استفاده از ظرفیت عالی ترین مقام اجرایی کشور یعنی رئیس جمهور برای فروش نفت است، یعنی به جای طی روال همیشگی که از طریق وزارت نفت اقدام به فروش این محصول می کردیم از طریق ریاست جمهوری این کار را انجام دهیم.

معاون سابق حقوقی و امور مجلس وزارت نفت با بیان اینکه موضوع اجاره کشتی ها و نفت‌کش‌ها از دیگر موضوعات مطرح شده در این بسته است، گفت: یکی از مشکلاتی که در این ارتباط مطرح شد، بحث خودداری برخی کشورها از اجاره کشتی ها و نفت‌کش‌هایشان برای انتقال نفت ایران بود که خوشبختانه درحال حاضر کشورهای دیگری هستند که حاضر به اجاره دادن ناوگان دریایی خود به کشورمان هستند.

به گفته وی، ایالات متحده آمریکا تعدادی از کشورهایی که از جمهوری اسلامی ایران نفت خریداری می‌کردند را از این تحریمها مستثنی کرده است.

کد مطلب 1645639

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها