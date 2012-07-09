علی مروی در گفتگو با مهر درخصوص برنامه های این کمیسیون برای مقابله با تحریمهای نفتی اظهارداشت: مسئله تحریمها مسئله تازه ای نیست و جمهوری اسلامی ایران همواره در معرض تحریم دشمنان خود بوده است.

وی با بیان اینکه اعضای کمیسیون انرژی مجلس درحال تهیه بسته مقابله با تحریمهای نفتی هستند، گفت: این بسته نفتی درحدود 7 تا 8 ماده دارد که هنوز به تصویب نهایی نمایندگان نرسیده است.

نماینده منتخب مردم نیشابور در مجلس نهم برخی از مواد این بسته نفتی را مورد اشاره قرار داد و افزود: موضوعات مختلفی از جمله فعال‌سازی ظرفیت شرکتهای بیمه ای داخلی برای بیمه کردن نفتکش‌ها در این بسته گنجانده شده است به طوری‌که در اولین فرصت روسای شرکتهای بیمه ای کشور را برای این منظور به کمیسیون دعوت خواهیم کرد تا در رابطه با این موضوع مهم تصمیم گیری شود.

وی گفت: موضوع دیگری که در این بسته گنجانده شده است، استفاده از ظرفیت عالی ترین مقام اجرایی کشور یعنی رئیس جمهور برای فروش نفت است، یعنی به جای طی روال همیشگی که از طریق وزارت نفت اقدام به فروش این محصول می کردیم از طریق ریاست جمهوری این کار را انجام دهیم.

معاون سابق حقوقی و امور مجلس وزارت نفت با بیان اینکه موضوع اجاره کشتی ها و نفت‌کش‌ها از دیگر موضوعات مطرح شده در این بسته است، گفت: یکی از مشکلاتی که در این ارتباط مطرح شد، بحث خودداری برخی کشورها از اجاره کشتی ها و نفت‌کش‌هایشان برای انتقال نفت ایران بود که خوشبختانه درحال حاضر کشورهای دیگری هستند که حاضر به اجاره دادن ناوگان دریایی خود به کشورمان هستند.

به گفته وی، ایالات متحده آمریکا تعدادی از کشورهایی که از جمهوری اسلامی ایران نفت خریداری می‌کردند را از این تحریمها مستثنی کرده است.