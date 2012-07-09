به گزارش خبرگزاری مهر، فراخوان نخستین جشنواره بین‌المللی عکس رژان با رویکرد تبدیل مفاهیم ذهنی به قاب تصویر، منتشر شد که در بخشی از فراخوان این جشنواره آمده است: هر سال یک موضوع که مصداق عینی به ظاهر شفافی ندارد و از نظرگاه‌های گوناگونی می‌توان به آن نگریست در این جشنواره به رقابت گذاشته می‌شود و عکاسان می‌توانند بر اساس خلاقیت‌های فردی‌شان، در هر ژانر و گونه‌ای این موضوع را به تصویر تبدیل کنند.



در بخش دیگری از این فراخوان آمده است: بر خلاف بیشتر جشنواره‌های عکس که سعی می‌کنند به صورت کاملاً هدفمند به عکاس بگویند که چگونه و از چه زاویه‌ای به موضوع مورد نظر نگاه کن، در جشنواره موضوعی عکس روژان می‌خواهیم از زاویه دید خلاقانه و آزاد عکاسان سراسر جهان، به موضوعی نگاه کنیم که تصویر واحدی هم از آن در ذهن نداریم.



موضوعی که برای نخستین دوره این جشنواره در نظر گرفته شده گرما است که آثار در دو بخش اصلی با موضوع گرما و بخش ویژه با موضوع گرما در خانه به رقابت گذاشته می‌شوند.



در تعریف گرما در فراخوان این جشنواره آمده است: گرمای مکالمه‌ای دلپذیر، گرمای نگاهی مادرانه و گرمای شرمی ناشناخته که گونه‌ها را قرمز می‌کند. گرمای خاطره‌ای دور که غیرمنتظره گریبان را می‌گیرد. گرمای آتشین عشقی زمینی که رنج دوری را دوچندان و شوق دیدار را در دل می‌پروراند... چنین معانی مجرد و انتزاعی از گرما، در ادبیات لیریک، عکاسی رتوریک و نگاه رومانتیک به مناسبات انسانی، همواره از جذابیتی انکار ناپذیر برخوردار بوده و برخلاف گرمای کهکشانی و خطرهای ناشی از آن، گرمای درونی و قلبی همیشه به مثابه یک شفای دلچسب ذهن و دل و روح انسان را مجذوب خود کرده است. خلاصه آنکه می‌توان از هزار و یک زاویه به موضوع گرما نگاه کرد که همه آنها در این جشنواره به رقابت گذاشته می‌شوند.



همچنین بر خلاف بخش اصلی جشنواره که تمام موضوعات مرتبط با گرما از عینی‌‌ترین تا انتزاعی‌ترین تصاویر را در بر می‌گیرد، در این بخش تنها آثاری پذیرفته می‌شوند که موضوع گرما در خانه را با محوریت منابع گرمایشی مورد استفاده در خانه به تصویر بکشند.



نفر اول این جشنواره تندیس، لوح افتخار و هزار و 500 یورو جایزه نقدی دریافت می‌کند.



نفر دوم، تندیس، لوح افتخار و هزار یورو جایزه نقدی و نفر سوم نیز، تندیس، لوح افتخار و 500 یورو جایزه نقدی دریافت خواهند کرد.



علاوه بر این، نفر برگزیده بخش ویژه هم تندیس، لوح افتخار و هزار یورو جایزه نقدی دریافت می‌کند.



به تمام هنرمندانی که آثارشان برای نمایشگاه برگزیده می‌شود گواهی شرکت و کتاب نمایشگاه اهدا خواهد شد و بابت امتیاز نمایش و چاپ آثار در کتاب و انتشارات مربوط به نمایشگاه به هر یک از آثار انتخاب شده مبلغ 50 یورو پرداخت خواهد شد.



شهیدالعلم، کیانوش عیاری، سیف‌الله صمدیان، ساعد نیک‌ذات و مهدی مقیم‌نژاد داوران نخستین جشنواره بین‌المللی عکس رژان هستند.



شرکت در این جشنواره برای همه علاقمندان و انتخاب ژانر آثار آزاد است و هر عکاس می‌تواند ۱۰ تک عکس در بخش اصلی و 5 تک عکس در بخش ویژه به دبیرخانه جشنواره ارسال نماید.



دریافت آثار تنها از طریق سایت جشنواره به نشانی www.rojanephf.com امکان‌پذیر است و آثار باید با حجم کمتر از 500 کیلوبایت بر روی سایت جشنواره بارگذاری شوند.



آخرین مهلت ارسال آثار به دبیرخانه این جشنواره، دوم شهریور ماه ۱۳۹1 است و نمایشگاه پایانی این جشنواره نیز 24 شهریور تا 6 مهر 1391 در نگارخانه‌های بهار و تابستان خانه هنرمندان ایران برگزار خواهد شد.