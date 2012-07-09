کشف 7 تن مرغ و گوشت قاچاق/ مرغهای قاچاق با نرخ دولتی فروخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر،سرهنگ نادر خورسند در این باره گفت: ماموران انتظامی ایستگاه بازرسی سه راهی قلعه این شهرستان در حین کنترل خودروهای عبوری به دو دستگاه خودرو که در حال تردد از مسیر آستارا به اردبیل بودند مشکوک شده و با رعایت نکات ایمنی آنها را توقیف کردند.

وی ادامه داد:ماموران انتظامی در بازرسی از این خودروها در مجموع 2 تن مرغ ذبح شده و همچنین 1000 قطعه مرغ زنده کشتاری قاچاق را کشف کردند.

فرمانده انتظامی آستارا یاد آور شد، مرغهای مکشوفه تحویل اداره بازرگانی شهرستان شد و از آن طریق با قیمت مصوب دولتی در اختیار شهروندان آستارایی قرار گرفت.

همچنین در عملیات دیگری ماموران پلیس نائین در ایست و بازرسی شهید شرافت حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیونت ایسوز که فاقد هرگونه مدارک معتبر و قانونی حمل بار بود ،مشکوک و آن را متوقف کردند.ماموران با هماهنگی مقام قضایی خودروی مذکور را مورد بازرسی قرار دادند که در نتیجه مقدار پنج تن گوشت قرمز خارجی قاچاق از داخل آن کشف و ضبط شد.

این محموله از یزد عازم تهران بود که پس از شناسایی خودرو توقیف و راننده آن نیز جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.







