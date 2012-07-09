سکه تمام طرح جدید 699 هزار تومان/ نرخ دلار در سراشیبی سقوط

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت انواع سکه امروز با کاهش مواجه شد، این در حالی است که روز گذشته نیز قیمتها تا حدودی با کاهش همراه بود.

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم امروز دوشنبه در بازار 702 هزار تومان، طرح جدید 699 هزار تومان، نیم سکه 350 هزار تومان، ربع سکه 182 هزار تومان و گرمی 108 هزار و 500 تومان شد.

نرخ سکه طرح قدیم دیروز 716 هزار تومان، طرح جدید 713 هزار تومان، نیم سکه 357 هزار تومان، ربع سکه 183 هزار و 500 تومان و گرمی 109 هزار تومان بود.

قیمت هر گرم طلای زرد 18 عیار امروز در بازار داخلی با افت شدیدی همراه شد و به 71 هزار و 333 تومان رسید، این نرخ دیروز در همین ساعت 73 هزار و 64 تومان اعلام شد.

اما نرخ اونس در بازارهای جهانی تنها دو دلار کاهش یافت و از 1583 دلار در روز گذشته به 1581 دلار در روز جاری رسیده است.

فعالان بازار ارز هم از کاهش نرخ انواع ارز در بازار خبردادند، به طوری که قیمت هر دلار آزاد را هم اکنون 1883 تومان، هر یورو 2360 تومان و هر پوند 2980 تومان اعلام کردند. این نرخها روز گذشته با روندی کاهشی به تریتب 1921 تومان، 2398 تومان و 2990 تومان بود.