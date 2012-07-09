گفتمان تخصصی انتخاب رشته دانشگاهی کنکور سال 91 در مشهد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، جلال صداقت در پژهشکده عباس زادگان مشهد اظهارکرد: مجری برگزاری این گفتمان اداره مشاوره تربیتی - تحصیلی آموزش و پرورش استان است.

وی با بیان اینکه در سال های گذشته سلسله گفتمان های تخصصی انتخاب رشته دانشگاهی در نواحی مشهد به صورت غیر متمرکز برگزارشده، تصریح کرد: این گفتمان برای اولین بار ازسوی آموزش و پرورش استان به صورت جامع در مشهد انجام می شود.

صداقت اظهار داشت: این گفتمان در 18 تیرماه برای دختران و 19 تیر ماه برای پسران در پژهشکده عباس زادگان و 21 تیر ماه در سالن شهید مشکی مشهد در دو نوبت صبح برای دختران و عصر برای پسران برگزار می شود.

رئیس اداره مشاوره تربیتی و تحصیلی آموزش و پرورش استان، هدف برگزاری این گونه جلسات را، اطلاع رسانی و آگاهی دادن به دانش آموزان در زمینه انتخاب رشته صحیح کنکور، اعلام آمادگی مراکز مشاوره و خدمات روانشناختی آموزش و پرورش استان به منظور خدمت رسانی و پاسخگوئی به سئوالات دانش آموزان عنوان کرد.

وی با اشاره به نقش مشاوردر خصوص انتخاب رشته تحصیلی یادآور شد: مشاور باید کار آزموده و با تجربه باشد، شیوه های انتخاب رشته مناسب و نامناسب را یادآور شود و بر مبنای علایق خود فرد انتخاب رشته کند.

صداقت افزود: از دیدگاه مشاورآموزش و پرورش ، رشته بهتر و بدتر وجود ندارد؛ صرفا منطق خاص داوطلب هست که برخی رشته ها را در اولویت اول و برخی را در آخر قرار می دهد، دانش آموز می تواند با فعالیت های هدف دار نسبت به ارائه فکر خود به جامعه، کسب درآمد نماید.

وی با تأکید براستفاده حداکثری از شانس انتخاب رشته گفت: برای این کار باید دفترچه راهنما خوب خوانده و کارنامه را خوب بفهمد.

گفتنی است، اساتید دعوت شده به این جلسه عباس بهزادی مقدم، راضیه حافظ و رقیه ارجی از مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی اداره کل آموزش و پرورش بودند.