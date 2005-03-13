  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۳ اسفند ۱۳۸۳، ۱۳:۰۶

عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس در گفتگو با "مهر" خبر داد:

اختصاص بودجه خاص به بخش سوختگي بيمارستانها

عضو كميسيون بهداشت و درمان گفت: اعضاي كميسيون بهداشت و درمان مجلس براي رفع مشكل سوانح و سوختگي بودجه اي را براي اورژانس در نظر گرفته اند كه بخشي از اين بودجه به ايجاد بخش سوختگي بيمارستانها اختصاص مي يابد.

دكتر فخر الدين حيدري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: از آنجا كه مشكلات مربوط به سوختگي ها از اهميت بسيار زيادي برخوردار است، بنابراين اعضاي كميسيون بهداشت و درمان دو رديف بودجه اي براي سوختگي اورژانسي و بخش هاي سوختگي در بيمارستان ها در نظر گرفته است .

عضو كميسيون بهداشت و درمان گفت: اگرچه ممكن است اين بودجه، تمامي نيازها در اين بخش را فراهم نكند اما در مقايسه با امكانات و بودجه هاي در نظر گرفته شده براي بهداشت و درمان از ميزان خوبي برخوردار است.

وي تصريح كرد: در صورت تصويب اين بودجه پيشنهادي از سوي كميسيون بهداشت و درمان در صحن علني مجلس، بخش زيادي از مشكلات مربوط به سوختگي حل مي شود.

دكتر حيدري گفت: مسوولان دانشگاه هاي علوم پزشكي موظف هستند كه ميزان مناسبي از بودجه هاي در نظر گرفته شده براي اين دانشگاه ها را به تناسب اهميت مشكلات و بيماري هاي بخش اورژانس به اين بخش اختصاص دهند.

وي با بيان اينكه در برخي از استان هاي كشور ميزان خودسوزي به علت وجود مشكلات معيشتي و اقتصادي افزايش يافته است، گفت: ايران جزء كشورهايي است كه امكان دارد هر لحظه در آن زلزله اتفاق بيفتد و نخستين مشكل بزرگي كه پس از زلزله نيز به وقوع مي پيوندد، آتش سوزي به علت شكستن لوله هاي گاز است بنابراين دولت، مجلس و افرادي كه به نوعي در تعيين و تصويب بودجه دخيل هستند بايد به مشكلات ناشي از اين مشكل توجه ويژه اي داشته باشند.

کد مطلب 164569

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها