اختصاص بودجه خاص به بخش سوختگي بيمارستانها

دكتر فخر الدين حيدري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: از آنجا كه مشكلات مربوط به سوختگي ها از اهميت بسيار زيادي برخوردار است، بنابراين اعضاي كميسيون بهداشت و درمان دو رديف بودجه اي براي سوختگي اورژانسي و بخش هاي سوختگي در بيمارستان ها در نظر گرفته است .

عضو كميسيون بهداشت و درمان گفت: اگرچه ممكن است اين بودجه، تمامي نيازها در اين بخش را فراهم نكند اما در مقايسه با امكانات و بودجه هاي در نظر گرفته شده براي بهداشت و درمان از ميزان خوبي برخوردار است.

وي تصريح كرد: در صورت تصويب اين بودجه پيشنهادي از سوي كميسيون بهداشت و درمان در صحن علني مجلس، بخش زيادي از مشكلات مربوط به سوختگي حل مي شود.

دكتر حيدري گفت: مسوولان دانشگاه هاي علوم پزشكي موظف هستند كه ميزان مناسبي از بودجه هاي در نظر گرفته شده براي اين دانشگاه ها را به تناسب اهميت مشكلات و بيماري هاي بخش اورژانس به اين بخش اختصاص دهند.

وي با بيان اينكه در برخي از استان هاي كشور ميزان خودسوزي به علت وجود مشكلات معيشتي و اقتصادي افزايش يافته است، گفت: ايران جزء كشورهايي است كه امكان دارد هر لحظه در آن زلزله اتفاق بيفتد و نخستين مشكل بزرگي كه پس از زلزله نيز به وقوع مي پيوندد، آتش سوزي به علت شكستن لوله هاي گاز است بنابراين دولت، مجلس و افرادي كه به نوعي در تعيين و تصويب بودجه دخيل هستند بايد به مشكلات ناشي از اين مشكل توجه ويژه اي داشته باشند.