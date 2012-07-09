کمیته ویژه گرانی در مجلس تشکیل شد/برگزاری نشست اقتصادی دولت ومجلس

جعفر قادری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، اظهار داشت: هفته گذشته کمیته ای در مجلس برای بررسی موضوعات اقتصادی کشور مخصوصا گرانی ها و اثرات تحریم ها تشکیل شد و مقرر شد این کمیته با حضور مسئولانی از دولت وضعیت اقتصادی کشور را بررسی کرده و راهکارهایی برای حل مشکلات موجود اندیشیده شود.

وی گفت: روسای کمیسیون های اقتصادی مجلس و نمایندگان مرتبط با موضوعات اقتصادی تشکیل دهنده این کمیته مجلس هستند.

به گفته قادری همچنین جلسه مشترک مجلس و دولت برای بررسی گرانی و تحریم احتمالا هفته آینده تشکیل خواهد شد.

به گزارش مهر ، سران سه وقوه در روزهای اخیر دو نشست مشترک برای بررسی گرانی ها داشته اند . همچنین رئیس جمهور و وزیران اقتصادی وی در جلسه این هفته مجمع تشخیص مصلحت نظام گزارشی از وضعیت اقتصادی کشور ارائه کرده اند.